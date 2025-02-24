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Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський: названо терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Єврокомісія планує інтегрувати енергоринок України в європейський: названо терміни
За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки
скріншот з відео

Європа цієї зими надала Україні 1,8 ГВт електроенергії

Європейська комісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

«Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Ціль – гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України», – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.

«Але зараз ми повністю інтегруємо український та молдовський енергоринки у наш європейський до кінця наступного року. І ми використаємо потенційний обсяг 80% запасів всього газу, це допоможе створити і прибутковість. Все це збільшить енергобезпеку і Європейського Союзу, і України», – повідомила вона.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах. 

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, у Києві проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

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Теги: Молдова Урсула фон дер Ляєн енергетика електроенергія

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