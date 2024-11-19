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Європейський Союз скасував €120 млн, які попередньо виділяв Грузії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Європейський Союз скасував €120 млн, які попередньо виділяв Грузії
Жозеп Боррель висловився про парламентські вибори у Грузії
фото з відкритих джерел

ЄС планує відправити до Грузії політичну місію

Європейський Союз відкликав €120 млн, які попередньо виділяв Грузії. Це зроблено на тлі антидемократичного розвороту грузинської влади. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

«Ми скасували десь €120 млн підтримки грузинському уряду та збираємось скерувати цю підтримку на програми, які безпосередньо допомагають неурядовим організаціям і грузинському суспільству», – йдеться у заяві.

Боррель додав, що ЄС планує відправити до Грузії політичну місію. Вона вивчить інформацію про порушення на парламентських виборах 26 жовтня.

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Однак апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.

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Теги: Боррель Європейський союз Грузія парламент вибори

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