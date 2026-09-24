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Reuters: Посланець Путіна вирушив до США на переговори з командою Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Посланець Путіна вирушив до США на переговори з командою Трампа
Посланець президента Росії Кирило Дмитрієв вирушив до США
фото: Reuters

Кирила Дмитрієва вважають найбільш прийнятним для Вашингтона переговірником

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв прибуває до США для проведення переговорів із представниками адміністрації Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими посадовцями. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними джерел агенства, узгоджений з Володимиром Путіним візит відбудеться в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН і стане продовженням зустрічі, що пройшла в Кремлі на початку вересня.

Головними темами діалогу є мирне врегулювання в Україні, розширення економічної співпраці та енергетичні питання. Раніше за участі Дмитрієва, якого вважають найбільш прийнятним для Вашингтона переговірником, вже вдалося домовитися про скасування санкцій щодо морського експорту російської нафти та проведення кількох обмінів полоненими.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у обмеженому припиненні вогню щодо енергетики та зернових коридорів, а також висловив сподівання на участь Путіна у майбутньому саміті G20. 

Нагадаємо, у середу, 23 вересня, в Нью-Йорку відбулася зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо. МЗС Росії повідомило, що вони обговорили на зустрічі.

«Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні», – йдеться у повідомленні. Російська сторона підтвердила відданість досягненню цілей війни. Зокрема, заявила про нібито політико-дипломатичного врегулювання війни.

Теги: росія переговори США

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