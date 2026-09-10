Рязанський НПЗ втретє за рік зупинив роботу після атаки дронів
Ремонт пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів
Рязанський нафтопереробний завод, що належить російській компанії «Роснефть», припинив роботу після атаки дронів 6 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Джерела видання повідомили, що головна установка нафтопереробного заводу, CDU-6, а також інша основна установка, CDU-4, були зупинені після атаки.
Установка CDU-6 здатна переробляти 8 млн метричних тонн нафти на рік, або близько 160 тис. барелів на добу, що становить майже половину потужності заводу. CDU-4 може переробляти 4 млн тонн нафти на рік. Ще одна основна установка, CDU-3, перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня.
Джерела уточнили, що ремонт пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів.
Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує Москву паливом, також зазнав атаки дронів 15 травня. За словами джерел, з того часу ремонтні роботи тривали приблизно до середини липня. 29 липня завод знову зазнав удару дронів і припинив роботу приблизно на два-три тижні.
У 2024 році завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, що становило близько 4,9% від загального обсягу переробки в Росії. Того року завод виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,3 млн тонн мазуту.
Нагадаємо, у ніч на 6 вересня масованої атаки безпілотників зазнала також Ростовська область РФ. Наліт тривав понад три години. Серії вибухів лунали у Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та їхніх околицях.
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