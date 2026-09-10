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Рязанський НПЗ втретє за рік зупинив роботу після атаки дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рязанський НПЗ втретє за рік зупинив роботу після атаки дронів
Рязанський НПЗ атакували дрони
фото з відкритих джерел

Ремонт пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів

Рязанський нафтопереробний завод, що належить російській компанії «Роснефть», припинив роботу після атаки дронів 6 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерела видання повідомили, що головна установка нафтопереробного заводу, CDU-6, а також інша основна установка, CDU-4, були зупинені після атаки.

Установка CDU-6 здатна переробляти 8 млн метричних тонн нафти на рік, або близько 160 тис. барелів на добу, що становить майже половину потужності заводу. CDU-4 може переробляти 4 млн тонн нафти на рік. Ще одна основна установка, CDU-3, перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня.

Джерела уточнили, що ремонт пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів.

Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує Москву паливом, також зазнав атаки дронів 15 травня. За словами джерел, з того часу ремонтні роботи тривали приблизно до середини липня. 29 липня завод знову зазнав удару дронів і припинив роботу приблизно на два-три тижні.

У 2024 році завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, що становило близько 4,9% від загального обсягу переробки в Росії. Того року завод виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,3 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня масованої атаки безпілотників зазнала також Ростовська область РФ. Наліт тривав понад три години. Серії вибухів лунали у Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та їхніх околицях. 

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Теги: нафта росія

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