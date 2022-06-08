Дуда починає важливий для України тур по Європі: про що говоритимуть

Президент Польщі також планує обговорити вивезення зерна з України

Президент Польщі Анджей Дуда починає тур країнами Євросоюзу, щоб переконати світових лідерів надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на канцелярію польського президента.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті «Бухарестської дев’ятки».

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України, зокрема зерна.

Зазначається, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.

Раніше повідомлялося, що Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Також ЄП запропонує закупити зброю Києву для відбиття російської агресії.

Нагадаємо, прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.



