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Євроосоюз не зможе прийняти і Україну, і Туреччину – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євроосоюз не зможе прийняти і Україну, і Туреччину – Politico
Війна РФ проти України зробила Туреччину менш пріоритетною для ЄС
фото ілюстративне

Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року

Якщо не буде великої несподіванки, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, схоже, здобуде перемогу у другому турі виборів. І дехто в ЄС за такого сценарію може відчути полегшення. Про це повідомляє Politico.

При цьому, зазначається, що в Євросоюзі зростає занепокоєння через можливість перемоги головного суперника Ердогана Кемаля Киличдароглу. Адже якщо він стане новим президентом, то спробує переосмислити відносини з ЄС. Це не лише включатиме вдосконалення Митного союзу та угоду про лібералізацію візового режиму, але й, можливо, спробу перезапустити давно заморожені переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу. Однак, як сказав Politico високопоставлений європейський чиновник, ЄС не зможе прийняти і Туреччину, і Україну.

Видання зазначає, що серед високопосадовців ЄС існує занепокоєння, що прагнення Киличдароглу активізувати переговори про вступ Туреччини може ускладнити дуже чутливі дебати щодо розширення блоку та прийняття України, навіть попри те, що Київ користується значно ширшою політичною підтримкою, ніж Анкара, у питанні членства. 

«У якийсь момент нам доведеться дати зрозуміти, що Україна і Західні Балкани – це останнє розширення. Неможливо уявити, що ЄС зможе прийняти і Туреччину, і Україну. Ринок цього не витримає», – сказав виданню європейський високопосадовець на умовах анонімності.

А через агресивну війну Росії питання вступу України набуває ще більшого імпульсу. Дійсно, навіть якщо це буде реалізовано протягом десятиліття або двох, прийняття Києва до блоку зараз розглядається як геополітична необхідність.

«Україна дійсно змінює правила гри, коли йдеться про Туреччину», - сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

Публічно лідери ЄС, звичайно, вітатимуть потенційне президентство Киличдароглу, якщо він переможе на виборах. Вони також підтримали б його програму реформ і продемонстрували б бажання працювати з ним більш конструктивно. Але війна РФ проти України зробила Туреччину менш пріоритетною для блоку. Якщо Киличдароглу переможе на виборах 28 травня, країни ЄС, ймовірно, включать Туреччину до порядку денного свого червневого саміту, щоб окреслити стратегію.

Нагадаємо, що Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року. У 2005 році розпочалися переговори про членство, однак їх призупинили у 2016 році через політичні розбіжності та критику з боку ЄС щодо порушення в Туреччині прав людини і принципів демократії. Зараз переговори фактично заморожені.

Лідери ЄС на саміті у червні минулого року підтримали надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові. Попередню «усну оцінку» Єврокомісії щодо прогресу України у євроінтеграційних реформах, необхідних для початку переговорів про вступ в ЄС, ймовірно, оприлюднять у червні.

 

Теги: Туреччина Україна Європейський союз

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