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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Вибори у Туреччині. Хто виграє другий тур

glavcom.ua
На посаду президента Туреччини є два основні претенденти – чинний президент Реджеп Ердоган та лідер об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу
колаж: glavcom.ua

Протестний потенціал є і у Ердогана, і у опозиції

Другий тур у Туреччині стає все ближчим, тож давайте трохи прокоментую.

Відразу скажу страшне: я не знаю, хто виграє другий тур і не настільки добре розумію як влаштована турецька соціологія, щоб давати експертні прогнози. В тому числі щодо перетоків голосів між турами. Тим більше у такій близькій гонці два тижні – це багато. І на результат можуть вплинути події цих двох тижнів.

Але кілька речей треба врахувати:

  1. Другий тур це завжди змагання антирейтингів. Усюди. Тому якщо антирейтингу Ердогана вистачить для перемоги опозиції – навіть його (скоріше за все) перемога в першому турі йому не допоможе.
  2. Туреччина в чистому вигляді електоральна автократія. Контроль за медіа і контроль за правоохоронною та судовою системою – у Ердогана. Крім того, в нього більше важелів адміністративного впливу.
  3. Те, що Ердоган не виграє у першому турі для нього вже поразка. Точніше – сигнал його слабкості. Тому можливі політичні та адміністративні рухи, які послаблять адміністративний ресурс та можливості для маніпуляцій голосуванням.
  4. Протестний потенціал є і у Ердогана, і у опозиції. Бо розкол по ідеологічному та ціннісному факторам. Судячи з усього, Киличдароглу виграє і в Стамбулі, і в Анкарі. Але з мінімальним відривом. Але і у Ердогана вистачає екзальтованих фанатів серед ісламських консерваторів.

Тому писати що «все зрозуміло» в той чи інший бік я б не ризикнув. Буде цікаво.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Реджеп Таїп Ердоган Туреччина

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