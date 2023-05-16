Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Два вибори за майбутнє Туреччини

glavcom.ua
Ці вибори – це не просто протистояння по лінії влада-опозиція
фото з відкритих джерел

Туреччина на роздоріжжі: протистояння двох типів лідерства

Дещо непритаманні для Туреччини зараз проходять вибори. Коли обидва кандидати – діючий президент Реджеп Тайіп Ердоган та кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу – мають шанси на перемогу у другому турі виборів, які відбудуться 28 травня. 

Попередній результат першого туру виборів, як ми знаємо такий: Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51%, Кемаль Киличдароглу – 44,88%, Сінан Оган – 5,17%, Мухаррем Індже – 0,44%. 

Ці вибори – це не просто протистояння по лінії влада-опозиція. Звісно, має значення реальна політика, а точніше навіть економіка. Ердогана переважно критикують за економічні проблеми, які поглибив нещодавній землетрус, та не зовсім зрозумілі економічні рішення (наприклад, щодо механізмів інфляції). 

Але, як на мене, мова йде про два типа лідерства. Ердогана, який все більше почав контрастувати з баченням колись Ататюрка, який побудував сучасну Туреччину європейського типу. Ердоган все більше рухався у бік сильного лідера з елементами авторитаризму та такого собі османізму. 

В той час, як Киличдароглу, навпаки, позиціонує себе у ніші демократичного лідерства командного типу. Об’єднання шести різних ідеологічно опозиційних сил та заявка про розосередження президентської влади у разі перемоги – як один з проявів такого позиціонування. 

Тому й відрізняється суттєво електорат обох кандидатів. Якщо у Ердогана це більше сільський виборець, укорінений у традиціях, то у Киличдароглу – міський виборець, орієнтований на просвітництво. 

Питання є до обох кандидатів
Політична історія та традиції Туреччини показують, що все ж рушієм трансформацій завжди є сильна особистість, той же Ататюрк.

І якщо у Ердогана є сила (маю на увазі вольові якості) та ряд успіхів за 20-річний період знаходження у владі, то є питання щодо бачення на сучасному етапі. Ердоган останні роки намагався втілювати політику так званого “турецького егоїзму”, балансуючи в умовах війни росії проти України (це і про безумовну військову допомогу Україні, але торгівлю з росією; це і про турецькі вимоги при вступі Фінляндії та Швеції до НАТО). Але це більше виглядає як тактичний, а не стратегічний підхід.

Що стосується Киличдароглу, то він очевидно має бачення необхідності подальших трансформацій всередині Туреччини. Навряд чи, це стосується особливо іншого підходу щодо зовнішньої політики. Хіба що додати трохи балансування. Здебільшого, думаю, зміни стосуватимуться внутрішніх процесів – і на рівні економіки, і на рівні політики. І уже далі подальша європеїзація через посилення інституцій та ускладнення (якщо так можна сказати) політичної системи. Окрім президентських, відбуваються ще й парламентські вибори (перші після переходу країни до централізованої президентської форми правління), і у опозиції інше бачення щодо цих змін. Але тут питання у тому, що Киличдароглу (у разі перемоги), на відміну від Ердогана, для початку має ще довести, що він лідер.

Другий тур, як ми знаємо, завжди мобілізаційний (гуртування свого електорату) та персоналізований (два кандидати). Тому, думаю, ми якраз і побачимо більш контрастно ці два різні підходи, уособлені Ердоганом та Киличдароглу. 

Загалом же, ці вибори, що показала досить висока явка у першому турі (88.92%) – це про необхідність змін, які ще не зовсім артикульовані на рівні різних груп суспільства. Можливо, запит на більшу довгострокову визначеність, а не просто геополітичне маневрування.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та його головний суперник за крісло лідера країни опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу
Вибори у Туреччині. Що треба знати українцям
6 травня, 14:39
На посаду президента Туреччини є два основні претенденти – чинний президент Реджеп Ердоган та лідер об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу
Вибори у Туреччині: чи вигідне Україні падіння Ердогана Геополітика
12 травня, 14:00
Українська компанія запускає виробництво всюдиходів у Туреччині
Українська компанія запускає виробництво всюдиходів у Туреччині
24 квiтня, 21:17
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
20 квiтня, 23:22
Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна
Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна
25 квiтня, 20:26
Ердоган провів переговори з Путіним: деталі
Ердоган провів переговори з Путіним: деталі
27 квiтня, 16:39
В Україні знову оживає бурхливе політичне життя
Партія Порошенка звинуватила владу у підготовці до виборів
6 травня, 13:00
через напружену передвиборчу кампанію Ердоган підвищив зарплату державним працівникам
Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців: названа причина
10 травня, 02:05
Президент Сербії Александр Вучич
Президент Сербії погодився на дострокові вибори у країні: яка причина
14 травня, 23:06

Олеся Яхно

Два вибори за майбутнє Туреччини
Два вибори за майбутнє Туреччини
Китаю вдалось немислиме – посадити російського звіра на ланцюг
Китаю вдалось немислиме – посадити російського звіра на ланцюг
Росія продовжує підтримувати радикальні німецькі партії, щоб зменшити допомогу Україні
Росія продовжує підтримувати радикальні німецькі партії, щоб зменшити допомогу Україні
Незручні питання до «хороших росіян»
Незручні питання до «хороших росіян»
«Демократії vs автократії». Протистояння набуває неочікуваного прояву
«Демократії vs автократії». Протистояння набуває неочікуваного прояву
Чи планує Сі Цзіньпін вплинути на відновлення територіальної цілісності України?
Чи планує Сі Цзіньпін вплинути на відновлення територіальної цілісності України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
17K
У Києві чути вибухи
13K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
11K
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
9328
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
7247
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту