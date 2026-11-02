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Атака на Комишуваху. Влада оголосила день жалоби за загиблими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Комишуваху. Влада оголосила день жалоби за загиблими
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
фото: Михайло Семікін/Telegram

У вівторок, 3 листопада, в Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Масштаб трагедії важко осягнути. Уже відомо про 24 загиблих людей. Є поранені та зниклі безвісти. За цими страшними цифрами – обірвані життя, зруйновані долі, родини, які вже ніколи не обіймуть своїх рідних. І ті, хто досі чекає бодай якоїсь звістки про найдорожчих», – йдеться у повідомленні.

Атака на Комишуваху. Влада оголосила день жалоби за загиблими фото 1

Очільник ОВА додав: «Разом із Комишувахою сумує вся Запорізька область. Уся Україна. Світла пам’ять загиблим. Щирі співчуття кожній родині, якої торкнулося це горе».

Нагадаємо, російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки загинули понад 20 людей.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди.

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Теги: Запоріжжя війна Запорізька область

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