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Чорногорія посилила контроль за військовозобов'язаними українцями

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Чорногорія посилила контроль за військовозобов'язаними українцями
Українським чоловікам ускладнили отримання захисту в Чорногорії
фото: Українська асоціація «Добра Справа»

Нові вимоги стосуються військовозобов'язаних українців, які лише планують отримати відповідний статус

Уряд Чорногорії посилив умови надання тимчасового захисту українським чоловікам, які підлягають військовому обов'язку. Відтепер для отримання відповідного статусу заявники повинні відповідати додатковим вимогам, пов'язаним із попереднім проживанням в Україні та виконанням військового обов'язку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RTCG.

Згідно з новими правилами, тимчасовий захист у Чорногорії надаватимуть лише тим військовозобов'язаним громадянам України, які до прибуття в країну фактично проживали на українській території та виконали свій військовий обов'язок або мають законні підстави для звільнення від нього.

Водночас зміни не передбачають автоматичного позбавлення тимчасового захисту всіх українських чоловіків, які вже перебувають у Чорногорії.

В уряді Чорногорії окремо наголосили, що нові вимоги не поширюються на громадян України, які вже отримали тимчасовий захист у країні.

Натомість військовозобов'язаним чоловікам, які звертатимуться по захист після зміни правил, доведеться відповідати встановленим умовам.

Зокрема, йдеться про підтвердження фактичного проживання в Україні до прибуття в Чорногорію, а також виконання військового обов'язку або наявності законного звільнення від нього.

При цьому оприлюднена інформація не містить вичерпного переліку документів, які заявники повинні подавати для підтвердження відповідності новим вимогам.

Уряд Чорногорії зазначив, що посилення умов тимчасового захисту відповідає Імплементаційному рішенню Ради Європейського Союзу 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

За поясненням чорногорської влади, зміни спрямовані на узгодження національних правил із відповідним європейським рішенням.

Водночас Чорногорія не є державою-членом Європейського Союзу, тому застосування відповідних положень у країні відбувається через рішення її власних органів влади.

Нові правила стосуються саме умов отримання тимчасового захисту, а не автоматичного припинення перебування всіх українських військовозобов'язаних на території Чорногорії.

Нагадаємо, раніше Литва також змінила умови надання тимчасового захисту для частини громадян України. Згідно з оприлюдненою інформацією, нові вимоги стосуються українських військовозобов'язаних, які звертаються по відповідний статус.

Для отримання тимчасового захисту вони повинні підтвердити виконання військового обов'язку або наявність законних підстав для звільнення від нього.

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Теги: Чорногорія Україна ухилянти біженці

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