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Політичний рейтинг Трампа стрімко знижується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Політичний рейтинг Трампа стрімко знижується
Респонденти поставили Трампу низькі оцінки за його управління економікою
фото: White House/Flickr

Під час першого терміну Трамп досяг свого найвищого рейтингу підтримки – 49%

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав до 43%, що є найнижчим показником з моменту його повернення на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Триденне опитування Reuters/Ipsos показало, що рівень схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента знизився на 2% порівняно з результатами опитування, проведеного 21-23 березня. Це також на 4%, ніж 47% схвалення, яке він мав одразу після вступу на посаду 20 січня.

Під час першого терміну Трамп досяг свого найвищого рейтингу підтримки – 49% – невдовзі після інавгурації в січні 2017 року, тоді як найнижчий рівень схвалення зафіксували у грудні того ж року, коли він опустився до 33%. Загальний рівень підтримки залишається вищим, ніж у значній частині його першого президентського терміну.

Попередник Трампа, демократ Джо Байден, напередодні виборів у листопаді минулого року мав найнижчий рейтинг схвалення на рівні 35%.

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Респонденти низько оцінили економічну політику Трампа – її підтримали лише 37% опитаних, а ще менше, 30%, позитивно сприйняли його підхід до розв'язання проблеми високої вартості життя. Це питання було гострою проблемою і для Байдена.

Щодо введених Трампом нових тарифів на автомобілі та автозапчастини, 52% респондентів вважають, що вони негативно вплинуть на їхніх близьких. Приблизно така ж кількість опитаних вважає, що підвищення тарифів принесе більше шкоди, ніж користі.

Водночас приблизно третина американців, переважно прихильників Республіканської партії, не погоджуються з твердженнями про негативний вплив тарифної політики.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

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Теги: тарифи Дональд Трамп рейтинг

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