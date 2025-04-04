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Ціни на iPhone можуть зрости на 43% через нові мита Трампа

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ціни на iPhone можуть зрости на 43% через нові мита Трампа
Ціни на iPhone підскочать, оскільки вони все ще виробляються у Китаї
фото: depositphotos.com

Мита можуть змінити цінову політику компаній

Тарифи можуть призвести до збільшення цін на iPhone на 43%. Акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Примітно, що Samsung може отримати перевагу за рахунок нижчих мит на товари з Південної Кореї. Аналітики у четвер заявили, що президент США Дональд Трамп запровадив низку масштабних митних тарифів щодо країн по всьому світу, які можуть кардинально змінити ситуацію у світовій торгівлі, і найбільше постраждати можуть такі споживчі товари, як iPhone. Якщо компанія перекладе витрати на споживачів, тарифи зростуть на 30-40%.

Більшість iPhone, як і раніше, виробляються в Китаї, який був обкладений 54%-вим тарифом. Якщо ці мита збережуться, Apple (AAPL.O), чекає складний вибір: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на клієнтів.

Акції компанії впали більш ніж на 8% після оголошення про введення мит, що поставило її на шлях найгіршого дня з вересня 2020 року.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік; її найбільшими ринками є США, Китай і Європа.

Найдешевша модель iPhone 16 була випущена в США за ціною $799, але може коштувати до $1142, згідно з розрахунками, що ґрунтуються на прогнозах аналітиків Rosenblatt Securities, які кажуть, що вартість може зрости на 43% – якщо Apple зможе перекласти це на споживачів. Дорожчий iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим дисплеєм і 1 терабайтом пам'яті, який наразі продається за ціною $1599, може коштувати близько $2300, якщо 43%-ве збільшення перейде до споживачів.

Трамп запровадив мита на широкий спектр китайського імпорту у свій перший термін на посаді президента, щоб чинити тиск на американські компанії і змусити їх повернути виробництво в США, але Apple домоглася звільнення або відмови від деяких продуктів. Цього разу він поки що не надав жодних звільнень.

«Уся ця історія з митами для Китаю зараз розгортається повністю всупереч нашим очікуванням, що американська ікона Apple ставитиметься до нас із таким самим трепетом, як і минулого разу», – заявив у своєму дописі аналітик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт.

iPhone 16e, випущений у лютому як дешевша точка входу для набору функцій штучного інтелекту Apple, коштує $599. Підвищення ціни на 43% може підняти цю ціну до $856. Ціни на інші пристрої Apple також можуть підскочити.

Аналітик з акцій CFRA Research Анджело Зіно заявив, що компанії буде складно перекласти на споживачів понад 5-10% вартості.

«Ми очікуємо, що Apple відкладе будь-які суттєві підвищення цін на телефони до осені, коли має вийти iPhone 17, оскільки саме так компанія зазвичай справляється із запланованими підвищеннями цін», – зазначає він.

Навіть незважаючи на перенесення частини виробництва до В'єтнаму та Індії, більшість iPhone, як і раніше, виробляють у Китаї, і ці країни також не уникли мит: В'єтнам отримав 46% мита, а Індія – 26%.

За словами співзасновника Counterpoint Research Ніла Шаха, Apple доведеться підвищити ціни в середньому щонайменше на 30%, щоб компенсувати імпортні мита.

Потенційно різке зростання цін може знизити попит на смартфон і дати південнокорейській компанії Samsung Electronics (005930.KS), перевагу, оскільки ця азіатська країна стикається з нижчими митами, ніж Китай, де виробляють усі iPhone, які продають у США.

«Наші швидкі підрахунки щодо тарифу Трампа «День визволення» показують, що це може підірвати Apple, потенційно обійшовшись компанії в $40 млрд», – зазначив Крокетт з Rosenblatt Securities, додавши, що ймовірні переговори між Apple, Китаєм і Білим домом.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

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Теги: Apple смартфон ціни Дональд Трамп США

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