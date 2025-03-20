Європейські міста безплатно роздають курей місцевим: навіщо це потрібно

У 2015 році французьке село Кольмар почало безкоштовно роздавати своїм жителям курей

У містах Франції та Бельгії вже кілька років діє ініціатива безкоштовного роздавання курей жителям, щоб скоротити кількість харчових відходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У 2015 році французьке село Кольмар почало безкоштовно роздавати своїм жителям курей. Кожне домогосподарство зобов’язувалося доглядати за курями, а відділ відходів отримав право вибірково перевіряти їхній добробут. Курники не надавалися – власники самі вирішували, чи будувати їх, чи купувати. Департамент забезпечив, щоб у кожному господарстві було від 8 до 10 кв. м простору для утримання птахів. Програма виявилася успішною та триває й досі.

На сьогодні жителям роздали 5 282 курки, а заявки на наступний розподіл, що відбудеться у червні 2025 року, вже відкрито. Мешканці не тільки отримали багато безкоштовних яєць, але й суттєво скоротили кількість харчових відходів, оскільки годують курей кухонними залишками, які інакше б були викинуті.

«Якщо врахувати, що середня тривалість життя курки чотири роки, і вона зʼїдає десь 150 г біовідходів за день, за нашими оцінками, нам вдалося позбутися 273,35 тонни біовідходів з 2015 року», – розповів Ерік Страуманн, нинішній президент Кольмарської агломерації.

Схожі проєкти діють у Бельгії – зокрема, у Мускроні та Антверпені, де жителі підписують угоду не вживати курей у їжу щонайменше два роки. Мешканцям, які довели, що мають достатньо місця на своєму городі, дали основні інструкції, як доглядати за птахами.

Харчові відходи спричиняють більші викиди метану в атмосферу, ніж будь-які інші матеріали на сміттєзвалищах, через їх швидке розкладання. У США приблизно 58% метану, що викидається на сміттєзвалищах, утворюється від харчових відходів. У Великій Британії власникам курей не рекомендується годувати їх кухонними відходами через ризик захворювань, тоді як в інших країнах це є цілком законним.

Попри позитивний ефект, експерти застерігають від ризиків, зокрема поширення пташиного грипу та складнощів у догляді за птахами. У США ідея навряд чи реалізується через високі витрати на утримання курей та проблеми з інфекціями.

Ця схема роздавання курей виглядає привабливою, особливо в регіонах, де яйця дорогі або важко знайти. У Каліфорнії чи Нью-Йорку десяток яєць коштує близько $9 (374 грн), а одна курка може знести до 300 яєць на рік, що приносить близько $225 (9 357 грн). Однак, за словами Пола Беренса, професора Оксфордського університету, на практиці є певні складнощі.

«Пташиний грип викликає постійне занепокоєння. Правила означають, що ви повинні тримати птахів в огороджених місцях або в приміщенні – а це знову може стати проблемою для добробуту тварин або навіть поширювати хвороби, якщо люди цього не роблять», – стверджує Беренс.

У США ця ідея також не спрацює, каже Марк Бомфорд, директор програми сталого харчування Єльського університету: «Різка інфляція такого основного продукту, як яйця, шкодить бідним набагато більше, ніж багатим. Щоб доглядати за курчатами, вам потрібні корм, вода, житло, простір і вільний час».

Однак одна пара знайшла нестандартне рішення – орендувати курей. Крістін і Браян Темплтон з Rent The Chicken у Нью-Гемпширі надають курей, корм і підтримку на шість місяців, дозволяючи клієнтам збирати свіжі яйця вдома. Їхній бізнес, за їхніми словами, успішно розвивається.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину.

Як повідомлялося, Фінська влада не стала погоджувати постачання курячих яєць у США, що зіткнулися з дефіцитом цього товару, посилаючись на труднощі з бюрократією.

Також США звернулися до німецьких постачальників яєць із проханням збільшити їхній експорт у країну на тлі дефіциту цього товару через спалах пташиного грипу. За інформацією президента Німецької асоціації виробників яєць Ханса-Петера Гольдника, невеликі партії продукту вже експортуються до США, проте їх обсяги вкрай малі.