Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені
Рубіо: Це спроба позбавити їх можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу
фото: Hromadske

Марко Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США»

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують проводити наземні військові рейди в Ємені, а обмежиться лише авіаударами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рубіо повідомив, що не чув розмов про наземні рейди та не думає, що зараз у цьому є необхідність.

Держсекретар США Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США». Також він назвав військову місію «послугою для світу».

«Це спроба позбавити їх можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу. Просто цього більше не буде», – запевнив Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали:

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.

Теги: Марко Рубіо системи ППО президент військові радари Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох випадках спецслужба просто рятує життя таким «самовибухаючим» виконавцям
Одноразові агенти ФСБ. СБУ працює на випередження
28 лютого, 16:35
Зруйновані будинки внаслідок війни у Секторі Гази
Єгипет розробляє план відновлення Гази, всупереч словам Трампа про «зачистку» території
18 лютого, 04:29
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
Рубіо заявив, що США готують в ООН «знакову» резолюцію
23 лютого, 01:11
Мітинг у Празі став однією із сотень заходів в межах глобальної адвокаційної кампанії Світового конґресу українців (СКУ) StandWithUkraine
У Празі та Брюсселі відбулись багатотисячні мітинги на підтримку України
23 лютого, 22:16
Незважаючи на ентузіазм прихильників, юридичні експерти зазначають, що ухвалення поправки до Конституції буде надзвичайно складним завданням
Третій термін для Трампа? ЗМІ розповіли, як цю ідею просувають прибічники президента
26 лютого, 16:25
Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни
Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі
2 березня, 07:39
Речник Путіна вважає, що, припинивши надання військової допомоги Україні, президент США зробив «найкращий внесок у справу миру»
Кремль відреагував на призупинення Трампом військової допомоги Україні
4 березня, 16:34
Головні новини ночі проти 6 березня
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
6 березня, 05:43
Венс: Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
15 березня, 07:13

Політика

Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені
Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені
Сенатор Грем заявив, що Путін пошкодує, якщо грає з Трампом – CBS News
Сенатор Грем заявив, що Путін пошкодує, якщо грає з Трампом – CBS News
Сенатор Грем пригрозив Путіну
Сенатор Грем пригрозив Путіну
Одіозна румунська депутатка написала листа Путіну – просить українські території
Одіозна румунська депутатка написала листа Путіну – просить українські території
Рубіо розповів про плани «А» та «Б» для завершення війни в Україні
Рубіо розповів про плани «А» та «Б» для завершення війни в Україні
Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО
Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
166K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
41K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
17K
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові

Новини

17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua