Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені

Рубіо: Це спроба позбавити їх можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу

Марко Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США»

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують проводити наземні військові рейди в Ємені, а обмежиться лише авіаударами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рубіо повідомив, що не чув розмов про наземні рейди та не думає, що зараз у цьому є необхідність.

Держсекретар США Рубіо зауважив, що авіаудари по Ємену «спрямовані на те, щоб усунути здатність хуситів націлюватися на глобальне судноплавство та кораблі ВМС США». Також він назвав військову місію «послугою для світу».

«Це спроба позбавити їх можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу. Просто цього більше не буде», – запевнив Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали:

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.