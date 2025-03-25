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Україна попередила про наслідки припинення вільної торгівлі з ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна попередила про наслідки припинення вільної торгівлі з ЄС
За словами міністра фінансів, припинення безмитної торгівлі з ЄС може серйозно вдарити по економіці України
фото з відкритих джерел

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС завершується 5 червня

Скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що непродовження стало б «дуже неправильним сигналом».

Починаючи з 2022 року пільги допомагали підтримувати українську економіку, однак низка країн, зокрема Польща, Угорщина та Франція, виступають проти їх продовження. Вони побоюються, що український імпорт тисне на ціни та шкодить місцевим фермерам. Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ще раніше запровадили обмеження на імпорт українських зернових.

Значна частина експорту до сусідніх країн іде транзитом, а не осідає на місцевих ринках. Міністр сільського господарства Віталій Коваль закликав Польщу використати своє головування в ЄС для просування угоди, наголошуючи, що «Україна повинна чітко розуміти подальші умови доступу до ринку ЄС».

Як зазначає газета, переговори щодо довгострокової лібералізації торгівлі буксують, а часу на нову угоду залишається обмаль. Тимчасове продовження чинних правил виглядає найімовірнішим сценарієм.

Українські чиновники наголошують, що будь-яке затягування рішення завдасть удару по економіці, яка вже страждає від невизначеності щодо майбутньої підтримки з боку США. «Без підтримки Сполучених Штатів ми опинилися б у дуже драматичній ситуації», – каже міністр.

Нагадаємо, у 2024 році Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Київ рік зміг торгувати з ЄС без квот і мит.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

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Теги: Європейський союз торгівля Сергій Марченко

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