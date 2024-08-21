Ціни на нафту стали найнижчими у цьому році: Reuters озвучило причини

Ціни на нафту впали, оскільки напруженість на Близькому Сході зменшилася

Ціни на нафту впали до майже найнижчого рівня в 2024 році на тлі надій щодо припинення вогню в Газі, яке може послабити загальну напруженість на Близькому Сході. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту впали приблизно на 1% до двотижневого мінімуму. Ймовірно, це сталось, бо занепокоєння щодо поставок на Близький Схід зменшилися після того, як Ізраїль прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі.

Brent впала на 67 центів, або на 0,86%, до 76,99 доларів за барель. У той же час ф’ючерси на американську West Texas Intermediate, термін дії яких закінчується у вівторок, знизились на 62 центи, або на 0,8%, до 73,75 доларів за барель.

«Ціни, схоже, відчувають певний тиск з боку геополітичних подій на Близькому Сході», – говорить аналітик IG Єп Джун Ронг.

Також аналітики звертають увагу на стан китайської економіки, який викликає стурбованість. «Триваюче занепокоєння щодо попиту в Китаї було ключовим фактором, який вплинув на настрої», – вважає представник ING Group Уоррен Паттерсон.

Раніше стало відомо, що ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район.