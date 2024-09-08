Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран відреагував на звинувачення у передачі балістики Росії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран відреагував на звинувачення у передачі балістики Росії
Речник МЗС Ірану Нассер Канаані відкидає заперечення про передачу ракет Росії
фото з відкритих джерел

Звинувачення в передачі Росії іранських балістичних ракет влада Ірану заперечує

Іран не є частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання. Ця заява була зроблена у відповідь на запитання про можливу передачу Росії іранських балістичних ракет для війни проти України. Про це заявив речник МЗС Ірану Нассер Канаані.

«Ісламська Республіка Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для розв’язання розбіжностей між РФ та Україною, щоб покласти край конфлікту. І це неодноразово наголошувалося», – сказав Канаані.

Він також відкинув звинувачення в передачі зброї Росії, назвавши їх «безпідставними» та спрямованими на досягнення політичних цілей деяких західних держав.

Канаані пояснив, що військова співпраця між Іраном і Росією існувала ще до початку війни в Україні і базується на міжнародному праві та двосторонніх угодах, не маючи відношення до нинішнього конфлікту.

Тому, продовжив дипломат, звинувачення в передачі Росії іранських балістичних ракет є «безпідставними» і повторюються деякими західними державами, переслідуючи політичні цілі.

Речник МЗС додав, що звичайне військове співробітництво між Іраном і Росією тривало ще до початку війни в Україні.

Нагадаємо, Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет. 

Уже у вересні європейські чиновники очікували, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.  Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

Читайте також: 

Теги: Іран балістичні ракети обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакери намагалися зламати пошту представників штабу Байдена-Гарріс, а також радника Трампа
ФБР розслідує кібератаку іранських хакерів на соратників Трампа, Байдена та Гарріс
13 серпня, 08:45
Іранська мережа, відома як Storm-2035, використовувала чат GPT для створення контенту
Іран намагався вплинути на вибори у США з допомогою штучного інтелекту
17 серпня, 03:21
ХАМАС звинуватило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в створенні нових перешкод на переговорах
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
19 серпня, 11:03
Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти
Розвідка США звинуватила Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена та Гарріс
20 серпня, 04:10
Наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, вважає радник голови Офісу президента
Подоляк назвав радіус дії української балістичної ракети
29 серпня, 12:21
На допитах Павло Дуров заявив, що відкрив офіційний канал зв'язку з Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції
Затримання та перші допити Дурова: ЗМІ розкрили подробиці
31 серпня, 19:52
В обмін на балістичні ракети РФ постачає Ірану кіберзброю
Іран готується передати Росії балістичні ракети – Bloomberg
2 вересня, 20:25
У Полтаві ворог влучив по території учбового закладу і сусідньої лікарні
Обстріл Полтави: Міноборони застерегло українців
3 вересня, 14:55
Іран отримає винущувачі Су-35
Що Росія віддала Ірану за ракети? Розкриття від ISW
7 вересня, 06:40

Політика

Іран відреагував на звинувачення у передачі балістики Росії
Іран відреагував на звинувачення у передачі балістики Росії
Французи не вірять, що новий прем’єр пробуде на посаді довго – опитування
Французи не вірять, що новий прем’єр пробуде на посаді довго – опитування
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією
Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією
Представник Індії обговорить із Путіним мирний план для України – ЗМІ
Представник Індії обговорить із Путіним мирний план для України – ЗМІ
Російський дрон залетів до Румунії: з’явилася реакція НАТО
Російський дрон залетів до Румунії: з’явилася реакція НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
Прогноз магнітних бур на 8-10 вересня: якою буде сонячна активність
18K
Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним
7988
На одному з напрямків стало ще гарячіше, ніж на Покровському: ситуація на фронті
6675
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua