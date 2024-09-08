Іран відреагував на звинувачення у передачі балістики Росії

Звинувачення в передачі Росії іранських балістичних ракет влада Ірану заперечує

Іран не є частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання. Ця заява була зроблена у відповідь на запитання про можливу передачу Росії іранських балістичних ракет для війни проти України. Про це заявив речник МЗС Ірану Нассер Канаані.

«Ісламська Республіка Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення для розв’язання розбіжностей між РФ та Україною, щоб покласти край конфлікту. І це неодноразово наголошувалося», – сказав Канаані.

Він також відкинув звинувачення в передачі зброї Росії, назвавши їх «безпідставними» та спрямованими на досягнення політичних цілей деяких західних держав.

Канаані пояснив, що військова співпраця між Іраном і Росією існувала ще до початку війни в Україні і базується на міжнародному праві та двосторонніх угодах, не маючи відношення до нинішнього конфлікту.

Тому, продовжив дипломат, звинувачення в передачі Росії іранських балістичних ракет є «безпідставними» і повторюються деякими західними державами, переслідуючи політичні цілі.

Речник МЗС додав, що звичайне військове співробітництво між Іраном і Росією тривало ще до початку війни в Україні.

Нагадаємо, Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет.

Уже у вересні європейські чиновники очікували, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ. Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.