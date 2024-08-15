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В одній з країн Європи кандидати у президенти складатимуть тест на знання державної мови

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В одній з країн Європи кандидати у президенти складатимуть тест на знання державної мови
У Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня
фото з відкритих джерел

ЦВК затвердила нове положення, згідно з яким кандидати мають продемонструвати володіння румунською

Вперше кандидати на пост президента Республіки Молдова пройдуть тестування на знання державної мови. Вибори в країні відбудуться 20 жовтня. Про це повідомляє Point.

Відповідно до нового положення, яке затвердила Центральна виборча комісія (ЦВК), знання румунської мови у кандидатів перевірятиметься приймальною комісією під час подання документів для реєстрації ініціативних груп.

Як пише видання, кожен кандидат буде зобов'язаний особисто заповнити декларацію та відповідати на запитання членів приймальної комісії. Це необхідно для того, щоб продемонструвати свої навички володіння мовою.

Відповідно до статті 18 закону «Про громадянство Республіки Молдова», кандидатам необхідно продемонструвати наступні рівні володіння державною мовою:

  • достатнє розуміння загальної мови та офіційної інформації;
  • здатність обговорювати та відповідати на запитання щодо повсякденного життя;
  • вміння читати та розуміти тексти суспільного характеру, закони та нормативні акти;
  • здатність писати есе на тему, пов'язану із повсякденним життям.

Нагадаємо, у Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори, які пройдуть в країні осінню цього року.

До слова, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Читайте також: Хто проти Майї? Молдова напередодні президентських виборів
Теги: Майя Санду громадянство Молдова вибори

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