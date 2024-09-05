До Ради повторно внесено подання про відставку віцепрем'єрки Верещук

Верещук повідомила, що переходить до Офісу президента та обійматиме посаду заступниці голови Андрія Єрмака

Попередня спроба звільнити Верещук з посади була провалена парламентом 4 вересня

Сьогодні, 5 вересня, у Верховну Раду повторно внесено проєкт постанови про відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний проєкт постанови авторства голови профільного комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин народного депутата Андрія Задорожного внесено під №12011 від 5 вересня.

«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни», – ідеться у проекті.

Нагадаємо, попередня спроба звільнити Верещук з посади була провалена парламентом 4 вересня. Також Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу президента та обійматиме посаду заступниці голови Банкової Андрія Єрмака.

3 вересня, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку.