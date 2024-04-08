Євросоюз погодив продовження вільної торгівлі для України з обмеженнями

Екстерні обмеження можуть бути застосовані для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів

ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року

Посли країн-членів Євросоюз та Європарламент дійшли згоди щодо безмитної торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України з більшим захистом для фермерів ЄС. Про це повідомила кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі.

Зокрема, ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року, проте залишив за собою право запровадити обмеження у випадку, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

«Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї, чи кількох країн ЄС виникнуть значні порушення через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне», - йдеться у повідомленні Європарламенту.

Екстерні обмеження можуть бути застосовані для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

«Фермери ЄС відчувають наслідки безперервного нападу Росії на Україну та її економіку. Відповідно до цієї нової угоди з Радою, ми посилили гарантії для захисту фермерів ЄС у разі ринкового ризику», – повідомила доповідачка у питанні торгівлі з Україною, євродепутатка Сандра Калніете.

Раніше ЄЄ планував зберігати торгівлю з Україною на рівні років повномасштабного вторгнення, коли українська сільськогосподарська продукція ввозилась без обмежень. Проте Франція та Польща наполягли, що потрібно зважати також на довоєнний 2021-й рік. Компромісним рішенням стало врахування половини 2021 року.

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.

Раніше польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

До слова, Міністерство сільського господарства Польщі не зверталося до уряду з проханням зупинити транзит української сільгосппродукції.