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Єврокомісія підготувала проєкт переговорної рамки про вступ України до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія підготувала проєкт переговорної рамки про вступ України до ЄС
Після схвалення переговорних рамок голова Ради ЄС представить узгоджену спільну позицію блока щодо вступу України
фото з відкритих джерел

Переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу в ЄС кожної країни-кандидатки

Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу кожної країни-кандидатки. Проєкт, підготовлений Єврокомісією, складається з трьох частин:

  • принципи, що регулюють переговори про вступ;
  • суть переговорів;
  • процедура переговорів.

Зазначається, що мета переговорів – прийняття Україною та Молдовою правовою системою ЄС у повному обсязі та забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства.

Тепер Єврорада має розпочати внутрішні обговорення документів. Після схвалення переговорних рамок голова Ради ЄС представить узгоджену спільну позицію блока на першій міжурядовій конференції з кожною країною. Це ознаменує офіційний початок переговорів про вступ.

«Борючись за своє існування понад два роки, Україна продемонструвала надзвичайну стійкість і відданість і досягла значного прогресу на своєму шляху до ЄС», – наголосив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, уже в середині березня цього року Європейська комісія мала представити переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

До слова, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: Європейський союз Єврокомісія Молдова Україна

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