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20 лютого по всій Польщі фермери вийдуть на масові страйки

Ірина Луцак
glavcom.ua
20 лютого по всій Польщі фермери вийдуть на масові страйки
Протестувальники мають намір блокувати ключові відрізки доріг як у містах, так і поза ними – очікуються сильні затори
фото з відкритих джерел

Протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні

Польські аграрії 20 лютого 2024 року проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести. Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України, повідомляє RMF24.

Поліція повідомляє, що офіційно зареєстровані 580 протестів по всій Польщі, в яких можуть узяти участь близько 70 тис. осіб. Це величезна за масштабами подія, яка вимагатиме залучення великої кількості правоохоронців.

У зв’язку зі страйком фермерів по всій Польщі очікуються значні затори на дорогах, оскільки протестувальники мають намір блокувати ключові відрізки доріг як у містах, так і поза ними.

У центр Варшави протестувальники не зможуть заїхати на сільськогосподарській техніці, але вони блокуватимуть швидкісну дорогу S2 на околиці міста і ключові під’їзні шляхи до польської столиці. Протести відбудуться також в інших польських містах, хоча мери деяких з них, наприклад Бидгощі і Любліна, заборонили страйк. Аграрії подали апеляції й очікують на рішення судів у цих справах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

Під час попереднього протесту фермерів 6 березня у Варшаві сталися сутички з поліцією, в результаті яких постраждали кільканадцять поліцейських, затримано десятки протестувальників за агресивні дії.

Раніше повідомлялося, що польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України. 

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Теги: Польща фермерство зерно протест

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