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Польща проведе переговори з Україною щодо протестів фермерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща проведе переговори з Україною щодо протестів фермерів
За словами польського міністра, переговори з Україною «будуть складними»
фото з відкритих джерел

Завтра до Польщі прибуває делегація українського уряду

Міністр аграрної політики України Микола Сольський завтра, 27 березня, проведе переговори зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв. Відповідну заяву Секерського наводить wnp.pl.

Міністр нагадав, що завтра до Польщі прибуває делегація українського уряду, оскільки на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.

«Завтра ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників», – уточнив міністр.

Секерський наголосив, що переговори з Україною «будуть складними», оскільки країна хоче збереження лібералізації торгівлі з Євросоюзом.

Нагадаємо, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій, які мають завершитися цього тижня, на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі з 1 квітня

Як повідомлялося, за березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Зокрема, польські фермери у середу, 20 березня, розпочали акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією, однак вирішили припинити її через прийдешні великодні свята. Йдеться про акцію у Гжехотках, де фермери Вармінсько-Мазурського воєводства минулої середи заблокували кордон з РФ, пропускаючи одну машину на годину.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

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Теги: Польща імпорт протест зерно

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