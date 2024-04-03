Заборона транзиту агропродукції з України. Польське міністерство зробило заяву
Міністерство сільського господарства не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції
Міністерство сільського господарства Польщі не зверталося до уряду з проханням зупинити транзит української сільгосппродукції. Про це йдеться у повідомленні міністерства за результатами зустрічі міністра Чеслава Секерського з представниками фермерів.
«З огляду на те, що українська сторона заявила, що транзит її сільгосппродукції через Польщу буде обмежений до мінімуму з квітня до червня цього року, Міністерство сільського господарства не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі», – повідомило відомство.
Як зазначило міністерство, підписані в Ясьонці домовленості між протестувальниками та урядом значною мірою реалізовані.
Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.
Раніше польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.
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