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Заборона транзиту агропродукції з України. Польське міністерство зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заборона транзиту агропродукції з України. Польське міністерство зробило заяву
Як наголосило польське відомство, транзит української сільгосппродукції через Польщу буде обмежений до мінімуму
фото з відкритих джерел

Міністерство сільського господарства не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції

Міністерство сільського господарства Польщі не зверталося до уряду з проханням зупинити транзит української сільгосппродукції. Про це йдеться у повідомленні міністерства за результатами зустрічі міністра Чеслава Секерського з представниками фермерів.

«З огляду на те, що українська сторона заявила, що транзит її сільгосппродукції через Польщу буде обмежений до мінімуму з квітня до червня цього року, Міністерство сільського господарства не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі», – повідомило відомство.

Як зазначило міністерство, підписані в Ясьонці домовленості між протестувальниками та урядом значною мірою реалізовані.

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.

Раніше польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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Теги: Польща зерно транзит протест торгівля

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