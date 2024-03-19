Польські фермери анонсували сотні акцій по всій території країни

Демонстрації з технікою та блокади плануються у близько 400 місцях по всій території країни

Поліція попередила про затори на вулицях міст та рекомендує громадянам відмовитись від особистих авто

Польські фермери планують на середу, 20 березня, сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі. Про це повідомляє RMF24.

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Демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади плануються у близько 400 місцях по всій території країни, зокрема на десятку важливих доріг на під’їзді до Варшави. Поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто.

Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів. Проблеми очікують також у Гданську, де акція на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.

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Мерія Вроцлава, де фермери також хотіли протестувати у місті, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста з аргументами, що це створить проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.

Нагадаємо, наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

До слова, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

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Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».