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Вибори до Європарламенту. Daily Telegraph повідомив про ризик для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вибори до Європарламенту. Daily Telegraph повідомив про ризик для України
фото: The Daily Telegraph

The Daily Telegraph: Потенційний успіх правих партій на червневих виборах до Європейського парламенту створює ризик для постачання зброї та допомоги зруйнованій війною Україні

Цього літа Україна має зіткнутися з новою екзистенційною загрозою – цього разу не з боку Росії, а з боку Європи. Річ у тому, що блок вкрай правих партій просувається континентом і має намір домогтися значних результатів на червневих виборах до Європейського парламенту. Про це пише британська The Daily Telegraph.

За словами авторів видання, блок ультраправих партій, багато з яких виступають проти постачання зброї Києву, хоче досягти хороших результатів на виборах до Європейського парламенту. «І багато хто з них вважає, що Європа більше не повинна постачати зброю та надавати допомогу Україні», – наголосило видання.

Вони вже показали рекордні результати в Португалії та Нідерландах і перебувають в уряді таких країн, як Угорщина, Фінляндія та Італія. Вони також розраховують досягти успіху на виборах в Австрії та Бельгії цього року.

Опитування громадської думки передбачають, що партії євроскептиків переможуть на виборах до Європейського парламенту у дев'яти країнах ЄС, ще дев'ятьох вони посядуть друге чи третє місця. Багато хто з цих партій вважає, що Європа має припинити постачати військову та фінансову допомогу Києву. Дехто навіть хоче, щоб Європейський Союз скасував санкції проти Росії та підштовхнув Україну до мирних переговорів.

Як зазначає The Daily Telegraph, самі по собі такі партії, як німецька «Альтернатива для Німеччини», угорський «Фідес – Угорський громадянський союз» та Австрійська партія свободи мають невелику геополітичну вагу, але разом вони можуть накладати вето на зовнішньополітичні рішення ЄС.

Ще однією загрозою для України та її військових зусиль є можлива перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа. Раніше кандидат від Республіканської партії пригрозив зупинити те, що він називає «нескінченним потоком американських грошей» в Україну, якщо повернеться до Білого дому у листопаді. З ним згоден і давній поплічник диктатора Путіна Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини був одним із небагатьох у Європі, хто раніше привітав Путіна з перемогою на президентських виборах у Росії. Про нього часто кажуть, що він дотримується проросійських поглядів. Наразі він надихає інших європейських лідерів зайняти аналогічну позицію.

Лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікл називає Угорщину своєю «моделлю». Він пообіцяв, що якщо стане канцлером на виборах восени цього року, то накладе вето на фінансування ЄС України, будь-які кроки, спрямовані на те, щоб дозволити Києву вступити до ЄС, і «шкідливі» санкції проти Росії. Кікл лідирує в опитуваннях громадської думки з 2022 року. Його партія за прогнозами також переможе на європейських виборах.

Аналогічно минулими вихідними отримав підтримку правлячий табір прихильників Росії в Словаччині, прем'єр-міністр якої Роберт Фіцо поставив під сумнів суверенітет України і закликав до миру з Путіним. Другий тур виборів там відбудеться на початку квітня.

Лідер французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен та голова нідерландської Партії за свободу Герт Вілдерс офіційно дистанціювалися від Путіна після початку війни в Україні у 2022 році. Проте багато хто вважає, що їхні колишні симпатії до Росії все ще зберігаються, особливо з огляду на їхні заклики припинити допомогу Україні.

До слова, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа не боїться кроків Москви у відповідь на вилучення доходів від російських активів і передання їх Україні. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. «Якщо коротко – ми не залякані Росією. І це – причина, чому ми приймаємо рішення на підтримку України, допомагаємо їй чинити опір, вводимо санкції. І ми вважаємо, що це справедливо, що прибуток від російських активів буде використаний для допомоги Україні, тому що вона – жертва російської агресії», – заявив Шарль Мішель.

Нагадаємо, що пропозиція Єврокомісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України не була схвалена на саміті лідерів Європейського Союзу, що розпочався в четвер, 21 березня, у Брюсселі.

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Теги: міністр Європейський союз суверенітет Україна фінансування Віктор Орбан партії Угорщина Європа Європарламент санкції вибори перемога

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