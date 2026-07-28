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Євросоюз виділить Україні ще €8 млрд, але за однієї умови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Євросоюз виділить Україні ще €8 млрд, але за однієї умови
Єврокомісія підтвердила допомогу Україні на €8,35 млрд
фото: glavcom.ua

Єврокомісія поки не назвала дату перерахування першого траншу

Європейська комісія підтвердила намір надати Україні додаткові €8,35 млрд у 2026 році в межах довгострокової програми Ukraine Facility. Водночас кошти виділятимуть лише за умови виконання Україною погоджених реформ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DW.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що фінансування залежатиме від виконання Україною зобов'язань, передбачених оновленим планом України. За його словами, до документа, який визначає умови отримання коштів за програмою Ukraine Facility, внесли 27 нових етапів реформ.

Водночас у Єврокомісії поки не назвали дату перерахування першого траншу. Мерсьє нагадав, що Україна подає запити на виплати за програмою кожні три місяці, тому черговий запит від Києва очікують уже найближчим часом.

Програма Ukraine Facility є довгостроковим фінансовим інструментом Європейського Союзу, який передбачає надання Україні макрофінансової підтримки за умови реалізації визначених реформ. Кошти спрямовують на забезпечення фінансової стабільності держави, відновлення та модернізацію країни.

Нагадаємо, у квітні Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Тоді Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

До слова, 25 червня, Єврокомісія оголосила про передачу Україні перших €3,2 млрд з кредиту від ЄС на €90 млрд.

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Теги: кредит Єврокомісія Європейський Союз

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