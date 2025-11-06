Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян

Надання сербського громадянства росіянам дає їм право безвізового в'їзду до ЄС

Європейська комісія закликала Сербію посилити свою візову політику для громадян Росії у відповідності з вимогами ЄС в рамках процесу євроінтеграції балканської країни. Цей заклик міститься у звіті Єврокомісії про прогрес Сербії на шляху до євроінтеграції, як повідомляє DW. Про це пише «Главком».

Зокрема, ЄС вимагає від Сербії приведення візової політики «у відповідність до стандартів ЄС» та посилення перевірок при наданні громадянства іноземцям, особливо росіянам. Оскільки надання сербського громадянства росіянам дає їм право безвізового в'їзду до ЄС, це може становити ризик для безпеки Європейського Союзу.

У доповіді Єврокомісії щодо Сербії за 2025 рік зазначено, що візова політика Сербії відповідає європейським вимогам лише частково, зокрема щодо списку третіх країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду до ЄС.

До слова, Європейський Союз готується посилити візові правила для громадян Росії, зокрема, припинити видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків.

Згідно з новими планами, росіяни, ймовірно, отримуватимуть тільки одноразові візи, що стане частиною загальної стратегії Брюсселя щодо обмеження можливостей для росіян подорожувати по Європі.

Раніше Європейська комісія підтвердила повідомлення у ЗМІ про те, що зараз триває робота над новою стратегією видачі віз громадянам РФ.