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Українські дрони скоротили потужності нафтопереробки РФ на 30% – Reuters

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Українські дрони скоротили потужності нафтопереробки РФ на 30% – Reuters
Пожежа на російському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
фото: Reuters

За останній тиждень атаки порушили роботу дев'яти з 35 найбільших російських нафтопереробних заводів

Українські удари по російських нафтопереробних заводах із кінця жовтня призвели до скорочення доступних потужностей нафтопереробки РФ приблизно на 30%. Через атаки безпілотників частина великих підприємств зупинила роботу або зіткнулася з аварійними ситуаціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, яке наводить оцінки двох джерел у нафтовій галузі.

За інформацією співрозмовників агентства, протягом останнього тижня українські атаки порушили роботу дев'яти з 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Під ударами опинилися підприємства в центральній частині країни, зокрема в Рязані, Ярославлі та Поволжі.

Сукупна проєктна потужність російських НПЗ, які постраждали від атак із кінця жовтня, становить приблизно 300 тис. тонн нафти на добу, або 2,2 млн барелів. Загальна первинна потужність нафтопереробки Росії оцінюється приблизно у 930 тис. тонн на добу.

Водночас скорочення доступних потужностей не означає аналогічного падіння фактичного виробництва. За оцінками джерел Reuters, реальні обсяги переробки нафти могли зменшитися на 200 тис. тонн на добу.

Наприкінці жовтня російські підприємства переробляли приблизно 700 тис. тонн нафти щодоби, що еквівалентно близько 5 млн барелів.

Україна активізувала удари по російських нафтопереробних підприємствах після того, як оголошена президентом США Дональдом Трампом домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру фактично не запрацювала.

Нові удари ускладнили ситуацію на російському паливному ринку, який уже зіткнувся з дефіцитом окремих нафтопродуктів. Водночас Москва продовжує постачати дизельне пальне на міжнародні ринки в межах експортних домовленостей зі Сполученими Штатами.

Однією з останніх цілей українських безпілотників став Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, який є другим за величиною підприємством такого типу в Росії.

За словами губернатора Ленінградської області, внаслідок нічної атаки 9 листопада на території підприємства виникла пожежа. Російський посадовець також повідомив про загибель жінки.

На тлі відновлення ударів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в ігноруванні закликів Дональда Трампа припинити атаки на енергетичні об'єкти РФ. Відповідну заяву він зробив у матеріалі російського видання «Коммерсантъ».

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше пояснював, що українські удари по російському нафтовому сектору є відповіддю на систематичні атаки РФ проти української енергетики.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, як оголошена Дональдом Трампом «дизельна угода» з Росією вплинула на нафтові доходи Кремля. За даними Bloomberg, наприкінці жовтня вартість морського експорту російської нафти сягнула $2,76 млрд за тиждень – найвищого показника від початку повномасштабного вторгнення. Водночас Україна тимчасово призупинила удари по російських НПЗ на тлі американських зусиль із деескалації.

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Теги: нафта гроші ЗСУ росія пальне дизельне пальне

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