Європейський Союз розпочав підготовку договору про вступ Чорногорії

glavcom.ua
Чорногорія успішно закрила 14 із 33 переговорних розділів
Чорногорія прагне стати частиною Європейського Союзу до 2028 року

У середу, 13 травня, процес приєднання Чорногорії до Європейського Союзу перейшов у практичну площину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Посли країн ЄС офіційно схвалили створення Спеціальної робочої групи, яка займатиметься опрацюванням юридичних деталей та безпосередньою підготовкою договору про вступ цієї західнобалканської держави до блоку.

Речник кіпрського головування в ЄС назвав це рішення значним прогресом, який демонструє іншим кандидатам реальність перспективи розширення. Сама Чорногорія налаштована оптимістично: країна прагне набути повноправного членства до 2028 року. Це прагнення стало настільки публічним, що гасло «28 на 28» (стати 28-м членом до 2028-го) навіть з’явилося на літаках національної авіакомпанії.

На сьогодні Подгориця вже успішно закрила 14 із 33 переговорних розділів. Попри позитивну динаміку, комісарка з питань розширення Марта Кос наголошує на необхідності подальших реформ, оскільки питання верховенства права залишається найбільш складною перешкодою на шляху до ЄС.

Цікаво, що Єврокомісія розглядає кейс Чорногорії як «тестовий майданчик», щоб уникнути появи нової «Угорщини 2.0». Брюссель намагається впровадити механізми, які б запобігли відступу від демократичних стандартів після того, як країна вже стане членом союзу, хоча ця ініціатива наразі зустрічає певний опір всередині блоку.

Паралельно з євроінтеграційними процесами Чорногорія зміцнює зв’язки з Альянсом. У середу країну відвідав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який провів переговори з президентом Яковом Мілатовичем. За словами очільника Чорногорії, сторони обговорили фінальний етап переговорів із ЄС, підкресливши, що регіональна стабільність та надійне членство в НАТО є ключовими факторами успіху країни на міжнародній арені.

Нагадаємо, що шлях Чорногорії до Європи триває понад півтора десятиліття: країна отримала статус кандидата у 2010 році, а офіційні переговори розпочала у 2012-му.

Нагадаємо, нові країни можуть приєднатися до Європейського Союзу вже до 2030 року. Серед них – Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія. Таку думку висловила голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас на пресконференції в Брюсселі, представляючи щорічну доповідь Єврокомісії про розширення. 

«Ми вважаємо реалістичною метою для нових країн приєднання до ЄС до 2030 року», – заявила Каллас, підкресливши, що найкращі перспективи, на думку Єврокомісії, очікують саме чотири згадані країни.

