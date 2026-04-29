Головна Техно Авто
search button user button menu button

Скрутити пробіг більше не вдасться: Європейський союз готує заборону

Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Скрутка пробігу щороку коштує європейським покупцям мільярди євро
фото з відкритих джерел

Єврокомісія: до 50% авто, що перетинають кордони ЄС, мають підроблений пробіг

Єврокомісія запропонувала зобов'язати всі країни ЄС вести національні бази даних показань одометрів – щоб покупці вживаних автомобілів могли перевірити реальний пробіг машини незалежно від того, в якій країні вона раніше продавалася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії

Що пропонує Єврокомісія

Пропозиція є частиною масштабного оновлення законодавства про придатність транспортних засобів до дорожнього руху, яке Єврокомісія представила торік у квітні. Документ зобов'язує фіксувати показання одометра не лише під час техогляду, а й при кожному сервісному обслуговуванні чи ремонті за плату. Дані зберігатимуться в національних базах і будуть доступні іншим країнам – зокрема при перереєстрації автомобіля в іншій державі. Виробники підключених авто також зобов'язані надсилати регулярні показання одометрів у ці бази.

Актуальність ініціативи підкреслює статистика: за оцінкою Єврокомісії, від 30% до 50% вживаних автомобілів, що перетинають кордони між країнами ЄС, мають підроблений пробіг. У внутрішній торгівлі цей показник нижчий – від 5% до 12%, – однак все одно завдає споживачам мільярди євро збитків щороку.

За задумом Єврокомісії, нова система відтворює досвід Бельгії та Нідерландів – країн, де подібні бази вже давно працюють і суттєво ускладнюють маніпуляції з пробігом. Схема Car-Pass у Бельгії та Nationale Auto Pas у Нідерландах вважаються найуспішнішими прикладами в Європі. 

Як це вплине на покупців вживаних авто

Якщо пропозицію ухвалять, покупці зможуть перевірити повну історію пробігу автомобіля – навіть якщо він неодноразово змінював країну реєстрації. Це суттєво знизить ризик переплати за машину зі «скрученим» одометром.

Скрутка пробігу дозволяє недобросовісним продавцям штучно підвищити ціну авто. За дослідженням carVertical, залежно від стану й віку машини, маніпуляція з пробігом може завищити її вартість на 25% – у деяких випадках покупець переплачує до 6 тис. євро. Особливо вразливі покупці імпортованих авто: дизельні моделі з великим пробігом та авто, випущені до 1995 року, є найпоширенішою метою для маніпуляцій.  

На якому етапі перебуває ініціатива

Поки що йдеться про законодавчу пропозицію, а не про чинний закон. У грудні 2025 року Рада ЄС ухвалила свою позицію щодо документа; наразі тривають тристоронні переговори між Радою ЄС та Європарламентом. За прогнозами, нові норми можуть набути чинності не раніше 2029–2030 років після затвердження та транспонування в національні законодавства. 

Як перевірити пробіг вже зараз

До запровадження єдиної системи покупці можуть скористатися наявними інструментами:

  • перевірити дані технічних оглядів у країні походження авто;
  • звірити VIN-код у відкритих базах даних;
  • ознайомитися із сервісною книжкою;
  • скористатися онлайн-сервісами перевірки історії пробігу (наприклад, carVertical);
  • запитати документи типу Car-Pass для авто з Бельгії або аналогічні довідки з Нідерландів;
  • звернутися до авторизованого сервісного центру для повної діагностики.

Нагадаємо, в Україні також тривалий час обговорюється питання боротьби зі скруткою пробігу. Раніше в парламенті розглядали законопроєкт, що передбачав штраф до 34 тис. грн за надання послуг зі скрутки одометра та зобов'язував вказувати пробіг у митній декларації, свідоцтві про техогляд і страховому полісі.

До слова, в Україні у 2025 році запровадили нові правила техогляду, які, зокрема, передбачають обов'язкове фотографування показань одометра під час перевірки. 

Теги: Єврокомісія машини штраф техогляд законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Авто

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua