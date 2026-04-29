Скрутити пробіг більше не вдасться: Європейський союз готує заборону

Єврокомісія: до 50% авто, що перетинають кордони ЄС, мають підроблений пробіг

Єврокомісія запропонувала зобов'язати всі країни ЄС вести національні бази даних показань одометрів – щоб покупці вживаних автомобілів могли перевірити реальний пробіг машини незалежно від того, в якій країні вона раніше продавалася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

Що пропонує Єврокомісія

Пропозиція є частиною масштабного оновлення законодавства про придатність транспортних засобів до дорожнього руху, яке Єврокомісія представила торік у квітні. Документ зобов'язує фіксувати показання одометра не лише під час техогляду, а й при кожному сервісному обслуговуванні чи ремонті за плату. Дані зберігатимуться в національних базах і будуть доступні іншим країнам – зокрема при перереєстрації автомобіля в іншій державі. Виробники підключених авто також зобов'язані надсилати регулярні показання одометрів у ці бази.

Актуальність ініціативи підкреслює статистика: за оцінкою Єврокомісії, від 30% до 50% вживаних автомобілів, що перетинають кордони між країнами ЄС, мають підроблений пробіг. У внутрішній торгівлі цей показник нижчий – від 5% до 12%, – однак все одно завдає споживачам мільярди євро збитків щороку.

За задумом Єврокомісії, нова система відтворює досвід Бельгії та Нідерландів – країн, де подібні бази вже давно працюють і суттєво ускладнюють маніпуляції з пробігом. Схема Car-Pass у Бельгії та Nationale Auto Pas у Нідерландах вважаються найуспішнішими прикладами в Європі.

Як це вплине на покупців вживаних авто

Якщо пропозицію ухвалять, покупці зможуть перевірити повну історію пробігу автомобіля – навіть якщо він неодноразово змінював країну реєстрації. Це суттєво знизить ризик переплати за машину зі «скрученим» одометром.

Скрутка пробігу дозволяє недобросовісним продавцям штучно підвищити ціну авто. За дослідженням carVertical, залежно від стану й віку машини, маніпуляція з пробігом може завищити її вартість на 25% – у деяких випадках покупець переплачує до 6 тис. євро. Особливо вразливі покупці імпортованих авто: дизельні моделі з великим пробігом та авто, випущені до 1995 року, є найпоширенішою метою для маніпуляцій.

На якому етапі перебуває ініціатива

Поки що йдеться про законодавчу пропозицію, а не про чинний закон. У грудні 2025 року Рада ЄС ухвалила свою позицію щодо документа; наразі тривають тристоронні переговори між Радою ЄС та Європарламентом. За прогнозами, нові норми можуть набути чинності не раніше 2029–2030 років після затвердження та транспонування в національні законодавства.

Як перевірити пробіг вже зараз

До запровадження єдиної системи покупці можуть скористатися наявними інструментами:

перевірити дані технічних оглядів у країні походження авто;

звірити VIN-код у відкритих базах даних;

ознайомитися із сервісною книжкою;

скористатися онлайн-сервісами перевірки історії пробігу (наприклад, carVertical);

запитати документи типу Car-Pass для авто з Бельгії або аналогічні довідки з Нідерландів;

звернутися до авторизованого сервісного центру для повної діагностики.

Нагадаємо, в Україні також тривалий час обговорюється питання боротьби зі скруткою пробігу. Раніше в парламенті розглядали законопроєкт, що передбачав штраф до 34 тис. грн за надання послуг зі скрутки одометра та зобов'язував вказувати пробіг у митній декларації, свідоцтві про техогляд і страховому полісі.

До слова, в Україні у 2025 році запровадили нові правила техогляду, які, зокрема, передбачають обов'язкове фотографування показань одометра під час перевірки.