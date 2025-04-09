Стадіон так стадіон? Кандидат у президенти Польщі покликав суперника провести незвичні дебати

Низка польських телеканалів уже заявила про готовність транслювати дебати між польськими політиками у центрі міста

Два кандидати в президенти Польщі – Кароль Навроцький і Рафал Тшасковський – вирішили провести дебати на площі в місті Конське. Як передає «Главком», про це пише Polsat, який цитує заяви обох політиків.

Спершу пропозицію провести вибори на площі висунув Тшасковський, який представляє проурядову партію «Громадянська платформа», у відповідь на заклики до дебатів від його опонента Навроцького, якого підтримує «Право і справедливість».

«Пане Каролю Навроцький, чую, що ви хочете дебатувати. Запрошую. Але попереджаю: доведеться відповідати на запитання журналістів. Уже найближчої п’ятниці, о 20:00. Чекаю на вас у Конському. Вам вистачить мужності?» – заявляв Тшасковський.

Під час заяви він наголошував, що правила дебатів будуть «прозорими й справедливими». За його словами, такі дебати віч-на-віч із Навроцьким відбуватиметься «всупереч традиції», адже раніше в дебатах перед першим туром брали участь усі кандидати.

У відповідь Навроцький зауважив, що тижнями закликає свого суперника на дебати й нарешті дочекався після того, як кілька годин військового вишколу пробудили у Тшасковського мужні рішення. Так він натякнув на публікацію свого суперника, у якому той показав сертифікат про проходження одноденних військових навчань.

Навроцький сказав, що приймає його виклик, але поставив умову: на дебатах мають бути присутні всі телеканали: «Я йду за тобою, Тшасковський. Побачимось у Конському!».

Пізніше керівник передвиборчого штабу Навроцького додав, що його кандидат вимагає дебатів на міській площі в Конському і стоячи. Низка польських телеканалів уже заявила про готовність транслювати дебати між польськими політиками.

Нагадаємо, маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Вибори відбудуться 18 травня. Можливий другий тур голосування тоді проведуть 1 червня.

Як відомо, польська правоконсервативна політична партія «Право і справедливість», що перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска, визначалася з кандидатом на посаду глави держави. Ним став голова Інституту національної памʼяті (IPN) Польщі Кароль Навроцький. 41-річний безпартійний історик Навроцький з 2021 року є головою Інституту національної памʼяті Польщі.

До слова, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький посперечалися через відповідальність Європи у початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє RMF 24.

Ще 18 лютого Навроцький заявив, що в Європі «панує хаос», спричинений рішеннями «європейських еліт» щодо російського диктатора Володимира Путіна, що буцімто принесли війну і напад Росії на Україну.