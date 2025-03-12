На виборах у Гренландії перемагає опозиційна партія: чи вигідно це Трампу

Прихильники поступової незалежності Гренландії перемагають на виборах на тлі обіцянки Трампа контролювати острів

Опозиційна партія Demokraatit («Демократи»), яка виступає за проведення референдуму про незалежність, перемагає з 29,9% на виборах у Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Reuters, посилаючись на офіційні дані на сайті Valg.gl, пише, що наступна за Demokraatit опозиційна центристська партія Naleraq («Віха»), яка домагається якнайшвидшого здобуття островом незалежності, набрала 24,1%. Правляча партія інуїтів Ataqatigiit та їхні партнери по коаліції партнер Siumut, які також підтримують повільний підхід до досягнення незалежності, набрали сукупно 36% голосів (2021 року їхній результат становив 66,1%).

Inuit Ataqatigiit («Народна спільнота»), яка мала 12 депутатських мандатів із загальної кількості 31 за підсумками попередніх парламентських виборів. Ця політична сила, а також Siumut («Вперед», раніше було 10 місць у парламенті – «Главком»), підтримують проведення референдуму про незалежність, але поки що не визначилися з термінами всенародного опитування. Зокрема партія Naleraq є найбільшою опозиційною партією, і її популярність зростає завдяки своїй політиці. З одного боку партія підтримує незалежність, з іншого висловлює бажання співпрацювати зі Сполученими Штатами.

«Люди хочуть змін… Ми хочемо, щоб більше бізнесу фінансувало наш добробут. Ми не хочемо незалежності завтра, нам потрібен гарний фундамент», – пояснив лідер Demokraatit і колишній міністр промисловості та мінеральних ресурсів Єнс-Фредерік Нільсен.

Тепер політик проведе переговори з іншими партіями, щоб спробувати сформувати правлячу коаліцію, повідомляє видання.

Раніше стало відомо, що жителі Гренландії готуються до місцевих виборів, до яких несподівано виявилася прикута увага світової спільноти. Причина – неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що острів, що фактично належить Данії, повинен стати частиною Сполучених Штатів.

У парламенті найбільшого на Землі острова – лише 31 депутат зі складу шести партій. Серед цих рухів є і ті, хто виступає за зближення зі США, принаймні за асоціацію зі Штатами, і ті, хто виступає за незалежність від Данії, але без впливу США. Представники всіх цих політичних рухів вважають, що пильна увага світової спільноти допоможе їм досягти своєї мети.

До слова, поки що чинний прем'єр-міністр раніше у відповідь на слова Трампа заявив, що мешканці острова – не данці і не американці, і самі здатні вирішити свою долю. Він не виключив проведення референдуму щодо незалежності після виборів: такий крок дозволено положеннями 2009 року, коли гренландці проголосували за суттєву автономію у складі датського королівства. Переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу зі складу Данії та приєднання до США.