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Туск посперечався з кандидатом у президенти Польщі Навроцьким через війну в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Туск посперечався з кандидатом у президенти Польщі Навроцьким через війну в Україні
Польська правоконсервативна політична партія «Право і справедливість», що перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска, обарала кандидатом у президенти Кароля Навроцького
колаж: glavcom.ua

Очільник уряду закликав зняти кандидатуру Навроцького з виборів

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький посперечалися через відповідальність Європи у початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє RMF 24. 

Ще 18 лютого Навроцький заявив, що в Європі «панує хаос», спричинений рішеннями «європейських еліт» щодо російського диктатора Володимира Путіна, що буцімто принесли війну і напад Росії на Україну. 

«Пакт з Путіним було підписано завдяки зусиллям європейських еліт і нинішнього польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Європа багато років загрузла в субсидуванні Російської Федерації, яка розв'язала війну», – додав він.

На тлі цієї заяви Туск у Х (Twitter) звернувся до Ярослава Качинського – голови партії «Право і справедливість», яка підтримала Навроцького на виборах. «Ярославе, це останній момент, щоб змінити кандидата. Якщо тільки кремлівський наратив не став офіційною лінією партії «Право і справедливість», – заявив премʼєр.

Однак на допис відповів сам Навроцький. Він сказав, що відповідальність за війну в Україні несе Росія, однак він знову повторив звинувачення у бік Туска та «європейських еліт». У самій партії сказали, що не мають наміру змінювати кандидата і «це бажання лише прем’єр-міністра». 

Нагадаємо, маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Вибори відбудуться 18 травня. Можливий другий тур голосування тоді проведуть 1 червня.

Як відомо, польська правоконсервативна політична партія «Право і справедливість», що перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска, визначалася з кандидатом на посаду глави держави. Ним став голова Інституту національної памʼяті (IPN) Польщі Кароль Навроцький. 41-річний безпартійний історик Навроцький з 2021 року є головою Інституту національної памʼяті Польщі.

До слова, міністерство закордонних справ України відреагували на маніпулятивні заяви голови Інституту національної пам’яті Республіки Польща, а також наголосило, що слова Кароля Навроцького про Україну викликали аплодисменти в Кремлі.

«Звернули увагу на коментарі голови інституту національної пам’яті Республіки Польща Кароля Навроцького, в яких питання членства України в ЄС і НАТО узалежнюються від вирішення питань спільної історії. Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості», – йдеться у заяві.

МЗС нагадало, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого.

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Теги: Польща напад партії Європа міністр вибори Дональд Туск

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