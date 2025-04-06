Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Польща підняла в небо літаки на фоні ракетної атаки РФ

Станом на 06:24 по всій території України оголошено повітряну загрозу через ракетну атаку

Оперативне командування ЗС Польщі заявило, що у зв'язку з інтенсивною активністю далекої авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, почалася діяльність польської та союзної авіації в повітряному просторі Польщі, передає «Главком»

«Відповідно до чинних процедур, оперативний командир РСЗ запустив усі наявні сили та засоби, що залишаються в його розпорядженні. Були підібрані чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану найвищої готовності», – йдеться у повідомленні.

У польському оборонному відомстві заявили, що оперативне командування стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються повністю готовими до негайної реакції.

Нагадаємо, що на світанку російські війська запустили по столиці балістичні ракети. Відомо про перших постраждалих у Києві.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Медики госпіталізували двох постраждалих.

Також за його словами, пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

До слова, російські терористи вранці 6 квітня вдарили по Куп'янську. Російські авіабомби поцілити в багатоповерхівку.

За його словами, російська армія вдарили керованою авіабомбою по Куп'янську. Ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок.