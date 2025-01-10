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МЗС відреагувало на слова кандидата в президенти Польщі про Україну: Кремль аплодує

Ірина Бура
glavcom.ua
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МЗС відреагувало на слова кандидата в президенти Польщі про Україну: Кремль аплодує
фото з відкритих джерел

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна «Право і справедливість», заявив, що станом на сьогодні не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО

Міністерство закордонних справ України відреагували на маніпулятивні заяви голови Інституту національної пам’яті Республіки Польща, а також наголосило, що слова Кароля Навроцького про Україну викликали аплодисменти в Кремлі. Про це йдеться у заяві відомства.

«Звернули увагу на коментарі голови інституту національної пам’яті Республіки Польща Кароля Навроцького, в яких питання членства України в ЄС і НАТО узалежнюються від вирішення питань спільної історії. Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості», – йдеться у заяві.

МЗС нагадало, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого.

«Ця робота спрямована на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні. Вкотре закликаємо польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого», – йдеться у заяві. 

Відомство додало, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі.

«Варто нагадати, що саме росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога», – йдеться у заяві. 

Україна та українці завжди були та залишаються глибоко вдячними польському уряду та суспільству за всю щиру та масштабну допомогу в протистоянні російській агресії. Завдяки цій допомозі Україна захищає не лише себе, але й увесь наш регіон та всю Європу від агресивного та експансіоністського режиму в Москві. Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки, наголосило МЗС.

Зазначимо, кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна «Право і справедливість», заявив, що станом на сьогодні не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО.

«Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів», – заявив він.

Нагадаємо, польська правоконсервативна політична партія «Право і справедливість», що перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска, визначалася з кандидатом на посаду глави держави. Ним став голова Інституту національної памʼяті (IPN) Польщі Кароль Навроцький. 41-річний безпартійний історик Навроцький з 2021 року є головою Інституту національної памʼяті Польщі.

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Теги: росія Європейський союз робота злочин Україна українці політика вибори НАТО Польща Москва

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