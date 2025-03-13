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Уряд Португалії пішов у відставку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Уряд Португалії пішов у відставку
Парламент Португалії відхилив вотум довіри, змусивши уряд піти у відставку
фото з відкритих джерел

На Португалію чекають нові вибори – вже треті за останні три роки

Майже всі опозиційні партії Португалії проголосували проти вотуму довіри уряду Демократичного альянсу Луїша Монтенеґру. Про це пише «Главком» з посиланням на Euronews.

Уряд меншості в Португалії відправлений у відставку. Парламент країни відхилив вотум довіри до кабінету Луїша Монтенегру. На країну чекають нові вибори – вже треті за останні три роки.

У португальській Конституції прописано, що відмова у довірі уряду спричиняє припинення його повноважень. Але до того виконавчий орган влади працюватиме в особливому часовому режимі, займаючись лише обмеженим набором державних справ.

Як повідомляє Euronews, вотум довіри уряду меншості Португалії був відхилений парламентом 11 березня, через рік і один день після виборів до законодавчого органу 2024 року.

PS, Chega, Bloco de Esquerda (BE), PCP, Livre та PAN проголосували проти, внаслідок чого уряд був відправлений у відставку. Ліберальна ініціатива (IL) була єдиною опозиційною партією, яка проголосувала «за», поряд із парламентськими фракціями PSD та CDS-PP, які підтримали португальську виконавчу владу. В результаті уряд був змушений піти у відставку, що призвело до необхідності провести треті за останні три роки загальні вибори в країні-члені ЄС.

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру під час дебатів кілька разів звертався до соціалістів із закликом знайти рішення, яке не призведе країну до виборів, але PS не відступила, наполягаючи на тому, що уряд має відкликати вотум довіри та надати роз'яснення парламентській комісії з розслідування (CPI).

Соціал-демократи (PSD) подали запит про зупинення дебатів, щоб прем'єр-міністр міг поговорити з лідером опозиції наодинці, але безрезультатно.

Міністр у справах парламенту подав пропозицію, адресовану, зокрема, продовжити роботу комісії з розслідування, але в іншому форматі. Зазначається, у найближчі кілька днів уряд надасть необхідну документацію та роз'яснення, а результати та висновки зобов'язується подати протягом 15 днів.

Нагадаємо, Португалія знову занурилася в політичну кризу: уряд опинився на межі розпуску. Такого результату призвела новина про ймовірний конфлікт інтересів, пов'язаний із родинним бізнесом прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. 

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Теги: міністр вибори партії розслідування парламент

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