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Казахстан відправить чорні скриньки азербайджанського літака до Бразилії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Казахстан відправить чорні скриньки азербайджанського літака до Бразилії
Уламки літака Embraer 190
фото: AP

Бортові самописці буде направлено для розшифровки до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії

Казахстан, на території якого сталася катастрофа літака Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines, відправить його чорні скриньки на розшифровку до Бразилії. Про це повідомило міністерство транспорту Казахстану.

У повідомленні зазначається, що відповідно до стандартів Додатка 13 Чиказької конвенції, держава, яка проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців і ухвалює рішення щодо вибору країни для зчитування і розшифровки чорних скриньок.

Міністерство транспорту Казахстану заявило, що рішення про направлення бортових самописців для розшифровки до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії (CENIPA) ухвалене на основі цього документа з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і консультацій з авіаційною владою Азербайджану та Росії.

Рішення ухвалила Комісія з розслідування авіаційної події, яку очолює міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв, з урахуванням того, що Бразилія є країною-виробником повітряного судна Embraer.

У казахському відомстві запевнили, що CENIPA має необхідні технічні можливості, обладнання та лабораторію для зчитування інформації з бортових самописців, і наголосили, що це питання особисто контролює глава держави.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Теги: Казахстан літак авіакатастрофа Бразилія Азербайджан

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