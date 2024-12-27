Дірки у літаку наробив туман? Росія офіційно прокоментувала авіакатастрофу над Каспієм

Мережею у день трагедії поширилися відео із слідами на фюзеляжі літака. На них помітно отвори, схожі на сліди від влучання уламків

Очільник Росавіації наголосив, що навколо авіакатастрофи нібито «багато різних обставин, які слід спільно розслідувати»

Глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Відео із поясненнями опублікували росЗМІ.

Так, за словами Ядрова, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними», – заявив Ядров.

За його словами, російські диспетчери нібито пропонували для посадки інші летовища, однак командир літака «прийняв рішення прямувати до аеропорту Актау».

Дірок у літаку наробив туман? Росія вперше офіційно прокоментувала авіакатастрофу над Каспієм pic.twitter.com/pQaQMtmjoe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 27, 2024

Також Ядров наголосив, що ситуація в той час в районі аеропорту Грозний «була дуже складною» і пригадав, що вводився план «Килим».

«Українські бойові безпілотники в цей час робили терористичні атаки на цивільну інфраструктуру у містах Грозний та Владикавказ. У зв'язку з цим у районі аеропорту Грозний вводився режим «Килим», що передбачає негайний відхід усіх повітряних суден із зазначеного простору», – заявив глава Росавіації.

Як відомо, цей план передбачає не лише виведення всіх повітряних суден, що знаходяться в повітрі, а й взаємодію із органами протиповітряної оборони.

«У зв'язку з катастрофою літака Embraer поблизу Актау російська сторона негайно повідомила казахських та азербайджанських колег про свою повну і всеосяжну готовність до співпраці з розслідування цієї трагедії. Багато різних обставин, які слід спільно розслідувати», – підсумував глава Росавіації. Він додав, що російська сторона «повністю готова до співпраці з колегами».

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».