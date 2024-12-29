Азербайджан обмежив для росіян термін перебування в країні

Правила почнуть діяти з 1 січня 2025 року

Влада Азербайджану посилила міграційні правила для громадян РФ та осіб без громадянства, які постійно проживають у Росії. Їм обмежено максимальний термін безвізового перебування в країні до 90 днів на рік, йдеться у постанові уряду країни.

Зараз російські громадяни в Азербайджані можуть перебувати в країні без візи 90 днів після вʼїзду. Це дозволяє «обнулити» кількість днів перебування виїздом за кордон і негайним поверненням назад.

Правила почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Раніше Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що Баку вживе дзеркальних заходів у відповідь на посилення вимог до тривалості безвізового перебування іноземців у Росії. Воно також обмежене девʼяносто днями.

Варто зазначити, що посилення правил відбулося на тлі катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» 25 грудня, що летів за маршрутом Баку – Грозний. На борту перебували 67 осіб, 38 із них загинули.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».