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Келлог: Україна пережила найбільшу атаку РФ за всю історію у ніч на 9 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Келлог: Україна пережила найбільшу атаку РФ за всю історію у ніч на 9 липня
Зеленський провів зустріч з Келлогом у Римі
фото: Офіс президента

«Війна повинна припинитися»

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Штати продовжують захищати український народ.

Про це він написав у соціальній мережі Х у відповідь на допис президента України Володимира Зеленського про результати їхньої зустрічі в Римі, передає «Главком».

«Ми й надалі допомагаємо Україні захищати її народ і запобігати загибелі мирних жителів. Минулої ночі Україна зазнала понад 740 атак дронами та ракетами – це рекордно висока кількість за всю історію. Війна повинна припинитися», – написав Келлог.

Та додав, що для нього велика честь бути в Римі та представляти американського лідера, який неодноразово заявляв, що насильство має припинитися. 

«Перемир’я зараз є цілком можливим», – продовжив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Риму для зустрічі «коаліції рішучих». 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих». Там глава держави зустрівся з Папою Римським. Сторони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру. Понтифік висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень.

Також Зеленський провів зустріч з президентом Італії.

Також президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Він очолює американську делегацію на конференції з питань відновлення України.

Політики обговорили постачання зброї та посилення ППО. «На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», – каже він.

Зеленський наголосив, що була й розмова про санкції проти Російської Федерації та її партнерів.

«Детально сфокусувалися на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», – розповів глава України.

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Теги: обстріл Кіт Келлог

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