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Зеленський провів переговори з італійським президентом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський провів переговори з італійським президентом
Політики зустрілися напередодні конференції з відновлення України, яка відбуватиметься у Римі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президенти говорили про запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Зустріч відбулася напередодні конференції з відновлення України, яка проходитиме 9–10 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента в соцмережах.

Зеленський назвав розмову з президентом Італії «хорошою та важливою». Під час зустрічі йшлося про запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Глава держави закликав Італію ратифікувати Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, щоб Італія брала участь у всіх цих зусиллях і трибунал міг розпочати роботу вже найближчим часом.

«Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше», – наголосив глава нашої держави.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Як повідомлялося, у глави держави були заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Переговори з Келлогом – спецпосланцем Дональда Трампа – відбудуться на тлі того, що президент США після перерви в поставках пообіцяв передати Україні додаткову зброю, насамперед оборонну, щоб допомогти їй захиститися від атак РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії.

Як відомо, 10–11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025). Це буде четвертий за чисельністю захід, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України. Раніше Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь у конференції з питань відновлення України. Захід відбуватиметься в Італії.

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Теги: Володимир Зеленський Італія

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