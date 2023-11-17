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Мігранти із Росії на велосипедах штурмують північний кордон Фінляндії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мігранти із Росії на велосипедах штурмують північний кордон Фінляндії
Ситуація у КПП Вартіус на кордоні Фінляндії з Росією
фото: Yle

Біля пункту пропуску уже утворилась стихійна велопарковка транспорту росіян 

Незважаючи на те, що Фінляндія на низці пропускних пунктів припинила пускати в країну велосипедистів із Росії, вони вже встигли переорієнтуватись і штурмують дальні переходи, аби встигнути перейти кордон. Раніше стало відомо, що Фінляндія з 18 листопада зупинить усі перевезення на закритих контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Росією. Про це повідомляє фінська митниця, пише Helsingin Sanomat.

За останню добу 69 шукачів притулку прибули на пункти перетину кордону в Південно-Східній Фінляндії, повідомляє Прикордонна охорона Південно-Східної Фінляндії. Йдеться як про вантажні, так і про пасажирські перевезення. До 18 лютого наступного року будуть закриті переходи «Ваалімаа-Торфянівка», «Нуйямаа-Брусничне», «Іматра-Світогорськ» та «Нієрала-Вяртсиля». Митники продовжать роботу на чотирьох північних пунктах, повідомляється на сайті відомства.

«Відповідно до рішення уряду Фінляндії з 18 листопада 2023 будуть закриті прикордонні переходи «Ваалімаа», «Іматра», «Нуйямаа» та «Нієрала». Рішення діє до 18 лютого 2024. Внаслідок закриття всі вантажні та пасажирські перевезення у цих пунктах пропуску припиняться. Прикордонні переходи «Вартіус», «Куусамо», «Салла» та «Рая-Йоосеппі» залишаться відкритими, а митні пости працюватимуть у звичайному режимі в години роботи», – йдеться у повідомленні

Фінляндія лише оголосила, що прийматиме біженців на двох північних пропускних пунктах, як вони вже приїхали туди на велосипедах, повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на прикордонників. Як пишуть журналісти, прохачі притулку на велосипедах прибули до Фінляндії через пункт пропуску Вартіус після оголошення про закриття МАПП у Ленінградській області.

На прикордонний перехід Вартіус (Люття – з російського боку) вдень 16 листопада прибули 18 прохачів притулку, а поряд із КПП вже утворилося стихійне велопаркування, повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

«Наразі ними займаються фінські прикордонники. Їх близько десяти», – розповів журналістам заступник командира прикордонної служби Кайнуу Томі Тірконен. Як пишуть місцеві ЗМІ, всього до Фінляндії після початку «велосипедного буму» приїхало близько 280 осіб.

Раніше про те, що пункти пропуску закриють в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує Ilta-Sanomat. Прем'єр наголосив, що пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада. Фінляндія обговорила рішення з сусідами та Європейським союзом.

До слова, прохачі притулку, які масово їдуть із Росії до Фінляндії на велосипедах, отримують допомогу на російській стороні. Саме це штовхає країну до подальшого закриття кордону і нових заходів для охорони безпеки у Фінляндії. Так вважає прем'єр-міністр Суомі Петтері Орпо. Як зазначив Суомі Петтері Орпо, Росія почала масово пропускати до фінського кордону осіб на велосипедах, які не мають необхідних документів. Люди, які прибувають на кордон, подають клопотання про притулок у Фінляндії.

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Теги: митниця велосипед охорона притулок кордон Фінляндія міністр росія прикордонники перевезення

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