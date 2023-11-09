Стефанішина розповіла, що треба буде зробити Україні для вступу в ЄС

Стефанішина відзначила, що це абсолютно керована та зрозуміла місія для України з огляду на наявність торгової лібералізації з ЄС

Для вступу України до Європейського союзу необхідно впровадити понад 3 тисячі стандартів і правил, але це є відносно не багато. Про це передає «РБК-Україна» з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

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«На сьогоднішній день ми говоримо, що нам потрібно імплементувати близько 3500 різних правил та стандартів ЄС. Насправді, це дуже-дуже-дуже небагато», – наголосила Стефанішина.

Вона також відзначила, що це є абсолютно контрольованою та зрозумілою місією для України, враховуючи наявність торгової лібералізації з ЄС та десяти років виконання угоди про асоціацію.

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Вона наголосила, що це абсолютно контрольоване та зрозуміле завдання для України з огляду на наявність торгової лібералізації з ЄС та десять років виконання угоди про асоціацію.

За словами Стефанішиної, за таких умов важливо, що в Україні є монобільшість у парламенті, «зелене світло» від президента та уряд цілком єдиний.

Раніше повідомлялося, що наступне важливе рішення щодо вступу України в ЄС після оприлюднення Єврокомісією рекомендацій про початок перемовин з Україною очікується приблизно 14-15 грудня.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціями про початок вступних переговорів.

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Нагадаємо, Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі.