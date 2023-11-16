Переговори Сі та Байдена. У нас є шанс на перелаштування?
Україні тут дуже важливо не потрапити в тінь «східного блоку», не стати «сферою впливу»
Обмін стримано-оптимістичними коментарями Байдена і Сі, констатація важливості самого факту відновлення переговорів/контактів безпосередньо на найвищому рівні, слова Байдена про конструктивність розмови і образна фраза Сі про «достатньо великий» світ, щоб у ньому обом досягти успіху – поки достатньо багатообіцяюча атмосфера розмови між США і Китаєм.
Україні тут дуже важливо не потрапити в тінь «східного блоку», не стати «сферою впливу».
Засіб – почати зʼявлятись у новинах на Заході як історія успіху не лише у стримуванні переважаючого агресора, але й внутрішніх змін.
Як минулого року захоплення світу викликала стійкість українців і провал московського бліц-кригу, так найближчим часом потрібні яскраві позитивні новини з переоблаштування і ефективності самої України.
Звичними засобами цього не досягти. Ритуальні заклинання «ми боремось, боремось з корупцією, повірте нам» – не працюють, бо непереконливі.
Потрібен не просто яскравий, а змістовний крок. Нова якість. Рішуча демонстрація змін.
Наприклад, формування Уряду національної єдності, незалежного від Банкової. Демонстративна зустріч основних політсил із проголошенням спільного порядку денного для Перемоги та Інтеграції до ЄС і НАТО. Позбавлення впливу на прийняття рішень решток опзж.
Однак поки нічого не вказує на здатність влади до таких кроків.
А тоді не треба бути Касандрою, щоб передбачити невтішні наслідки.
Якщо не змінювати способу – не зміниш результат.
Несемось…
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