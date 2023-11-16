Переговори Сі та Байдена. У нас є шанс на перелаштування?

Президент США Джо Байден та глава Китаю Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско

Україні тут дуже важливо не потрапити в тінь «східного блоку», не стати «сферою впливу»

Обмін стримано-оптимістичними коментарями Байдена і Сі, констатація важливості самого факту відновлення переговорів/контактів безпосередньо на найвищому рівні, слова Байдена про конструктивність розмови і образна фраза Сі про «достатньо великий» світ, щоб у ньому обом досягти успіху – поки достатньо багатообіцяюча атмосфера розмови між США і Китаєм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україні тут дуже важливо не потрапити в тінь «східного блоку», не стати «сферою впливу».

Засіб – почати зʼявлятись у новинах на Заході як історія успіху не лише у стримуванні переважаючого агресора, але й внутрішніх змін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як минулого року захоплення світу викликала стійкість українців і провал московського бліц-кригу, так найближчим часом потрібні яскраві позитивні новини з переоблаштування і ефективності самої України.

Звичними засобами цього не досягти. Ритуальні заклинання «ми боремось, боремось з корупцією, повірте нам» – не працюють, бо непереконливі.

Потрібен не просто яскравий, а змістовний крок. Нова якість. Рішуча демонстрація змін.

Наприклад, формування Уряду національної єдності, незалежного від Банкової. Демонстративна зустріч основних політсил із проголошенням спільного порядку денного для Перемоги та Інтеграції до ЄС і НАТО. Позбавлення впливу на прийняття рішень решток опзж.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак поки нічого не вказує на здатність влади до таких кроків.

А тоді не треба бути Касандрою, щоб передбачити невтішні наслідки.

Якщо не змінювати способу – не зміниш результат.

Несемось…