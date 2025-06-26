Лідер Ірану Хаменеї заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США після 12 днів протистояння

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звернувся до іранського народу, привітавши його з «перемогою» над Ізраїлем після 12 днів протистояння, а також заявив про перемогу над США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хаменеї.

«Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом», – заявив Хаменеї.

«Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг».

Хаменеї стверджує, що «Ісламська Республіка завдала важкого удару по США. Вона атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні».

У своєму зверненні лідер Ірану також заявив, що «сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки».

Як відомо, Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) у вівторок, 24 червня 2025 року, опублікувала заяву, стверджуючи, що її «рішуча та скоординована військова відповідь» на нещодавню агресію сіоністського режиму змусила ворога та його прихильників «в односторонньому порядку припинити свої наступальні операції».

Згідно із заявою SNSC, іранські сили, виконуючи накази Лідера Ісламської революції, рішуче та мужньо відповіли на кожен акт ворожості. Операції у відповідь включали потужний ракетний удар по військовій базі США в Аль-Удейді в Катарі та масштабні атаки, спрямовані на позиції на окупованих палестинських територіях.

Комісія з питань безпеки Ісламської Республіки Іран застерігає, що, попри паузу в бойових діях, Збройні сили Ірану залишаються повністю бойовими та оперативно-дієздатними, не довіряючи обіцянкам чи риториці ворожих держав. Іран підтвердив готовність дати «швидку, рішучу та таку відповідь, що викликає жаль, на будь-який новий акт агресії».

У заяві також висловлено похвалу іранському народу за його стійкість та національну єдність, а також підтверджено непохитну відданість країни захисту свого суверенітету та регіонального миру.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту. Відповідний скріншот опублікував Трамп у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».