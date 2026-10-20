Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах

До зустрічі в Осло планують долучитися представники США та європейських країн

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибуде до Осло для участі в переговорах, присвячених війні Росії проти України та безпеці Європи. Зустріч організували Норвегія та Фінляндія на прохання українського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами норвезького прем'єра, Зеленський особисто звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у межах поточних дипломатичних зусиль.

«Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках поточних дипломатичних зусиль у критичний для України час», – заявив Стьоре.

Президент Фінляндії Александр Стубб також підтвердив свою участь у переговорах із Зеленським та норвезьким прем'єром. За його словами, головними темами обговорення стануть російська агресія проти України та загальна безпекова ситуація в Європі.

Очікується, що після завершення переговорів Зеленський, Стубб і Стьоре проведуть спільну пресконференцію. Про це повідомили в уряді Норвегії.

Водночас, за інформацією Axios, до переговорів в Осло планує долучитися спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Американський посадовець має намір обговорити з українським президентом та європейськими лідерами підготовку спільної мирної пропозиції.

Очікується, що участь у консультаціях також візьмуть представники так званої «Європейської четвірки» – Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також посадовці Європейського Союзу й НАТО.