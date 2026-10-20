Головна Світ Політика
search button user button menu button

Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах
Зеленський запросив союзників на переговори в Норвегію
фото: Reuters

До зустрічі в Осло планують долучитися представники США та європейських країн

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибуде до Осло для участі в переговорах, присвячених війні Росії проти України та безпеці Європи. Зустріч організували Норвегія та Фінляндія на прохання українського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами норвезького прем'єра, Зеленський особисто звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у межах поточних дипломатичних зусиль.

«Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках поточних дипломатичних зусиль у критичний для України час», – заявив Стьоре.

Президент Фінляндії Александр Стубб також підтвердив свою участь у переговорах із Зеленським та норвезьким прем'єром. За його словами, головними темами обговорення стануть російська агресія проти України та загальна безпекова ситуація в Європі.

Очікується, що після завершення переговорів Зеленський, Стубб і Стьоре проведуть спільну пресконференцію. Про це повідомили в уряді Норвегії.

Водночас, за інформацією Axios, до переговорів в Осло планує долучитися спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Американський посадовець має намір обговорити з українським президентом та європейськими лідерами підготовку спільної мирної пропозиції.

Очікується, що участь у консультаціях також візьмуть представники так званої «Європейської четвірки» – Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також посадовці Європейського Союзу й НАТО.

Читайте також:

Теги: переговори Норвегія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
7 жовтня, 12:08
Зараз президенти України та США проводять переговори на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН
Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими з допомогою Трампа
22 вересня, 20:56
Зеленський: Україна не припинятиме удари по російських НПЗ, заводах та енергетичних об’єктах в односторонньому порядку
Зеленський пояснив, за яких умов Україна припинить бити по російських НПЗ
22 вересня, 22:51
Пєсков заявив про готовність Путіна до нових переговорів із Трампом
Кремль розкрив, за якої умови Путін знову зустрінеться з Трампом
23 вересня, 13:45
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав термін появи американської військової бази в країні
Президент Польщі запропонував назвати майбутню базу США на честь Трампа
23 вересня, 07:49
Російський диктатор Путін
Чому світ не може зупинити одну країну і одну людину? Авторська стаття
15 жовтня, 23:02
Міністр фінансів США зробив заяву про угоду з РФ
Міністр фінансів США жорстко відповів Європі на критику дизельної угоди з Росією
12 жовтня, 08:03
Супутникові термінали Starlink, які використовують для зв'язку в Україні
Європа шукає заміну Starlink для України: що може стати альтернативою
16 жовтня, 02:40
Високопосадовець США запевнив, що влада до обмежень непричетна
Білий дім пояснив, чи причетний до обмежень Starlink для України
15 жовтня, 07:51

Політика

У Канаді пройшов референдум щодо відокремлення однієї з найбагатших провінцій
У Канаді пройшов референдум щодо відокремлення однієї з найбагатших провінцій
Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах
Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах
Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу
Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу
Посланець Трампа запланував переговори із Зеленським, а потім із Путіним – Axios
Посланець Трампа запланував переговори із Зеленським, а потім із Путіним – Axios
«Вбити русофобію в зародку». Журналісти з'ясували, що стоїть за заявами влади Грузії
«Вбити русофобію в зародку». Журналісти з'ясували, що стоїть за заявами влади Грузії
Європейські столиці взяли курс на прямий діалог із Путіним – FT
Європейські столиці взяли курс на прямий діалог із Путіним – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua