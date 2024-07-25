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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

П'ять умов, які треба виконати, щоб почати ефективні переговори з РФ

glavcom.ua
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«Зрозуміло, що ми дуже далекі від того стану, коли можна починати перемовини. Але ми набагато ближче до цього ніж у 2022 році»
колаж: glavcom.ua

Коли настане час для перемовин?

Всі чогось чекають перемовин після виборів у США. Але перемовини не робляться за тиждень.

Це довгий процес який залежить від стану на фронті.

Зараз Путіну немає сенсу домовлятися, ВС РФ покращує своє положення на фронті, і не буде відмовлятися від прогресу, поки він йде.

Які задачі треба нам зараз вирішити:

  1. Покращити стан ППО України. «Петріоти» та ракети до них йдуть вже в Україну, загальна система покращується. Проблему розвідувальних крил теж вирішують. Але це час.
  2. Активна оборона у повітрі. Для цього повинні попрацювати F-16. Думаю, що там будуть працювати і модернізовані «мігі» та «сушки» в комплексі, але це все треба налагодити, що непросто під час війни. Але рух йде. Це дозволить відсекти авіацію хоча б частково.
  3. Нівелювання різниці живої сили та засобів. Це теж в процесі. В нас йде мобілізація, засоби теж йдуть на фронт. В РФ же бажаючих стає все менше, там вже кажуть про потребу мобілізації, бо навіть $25 тис. не є достатньою мотивацією щоб відправляти на фронт пігдогів у достатній кількості. Тобто скоро буде перелом в цьому питанні, треба достояти і вирівняти ситуацію в Донецькій області.
  4. Ротація «старих» бригад на фронті. Треба дуже акуратно, щоб не допустити ситуацій як з 115 чи 125 бригадами, після яких ми досі розгрібаємо біду на фронті. Треба завести бригади, витримати час поки вони отримають достатньо досвіду, щоб тримати ділянку, після чого вивести «старі» бригади, доукомплектувати їх особовим складом та зброєю. Після чого провести повноцінне злагодження. Коли ці бригади відновлять боєздатність і стануть резервом – це буде саме сильне підсилення фронту. Бо вони самі досвідчені та успішні в цій війні.
  5. Знищити декілька важливих обʼєктів в РФ. Показати що ми це можемо, можемо робити дуже боляче, так, щоб навіть роспропаганда не змогла робити вигляд що все ок, то якісь уламки впали, вахтьора затрехсотило, траву підпалило. Щоб було дуже боляче. Дуже.

Я не писав фразу «зараз ми тут», щоб було зрозуміло де ми, а де мета. І так зрозуміло, що ми дуже далекі від того стану, коли можна починати перемовини.

Але ми набагато ближче до цього ніж у 2022 році.

Тому досить бажати простих рішень, ви ж не трампісти.

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Джерело
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Теги: війна мобілізація Україна переговори

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Олександр Карпюк

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