Штрафи за несвоєчасне оновлення даних: Мінцифри пояснило, коли очікувати повідомлення в «Дію»

Мінцифри пояснило, коли штрафи за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК будуть приходити в «Дію»

Військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія»

У мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно. Про це повідомила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі «Радіо Свобода».

«Стосовно штрафів в «Дії» давно реалізований функціонал виконавчих проваджень. Це коли особа отримала штраф і вона його не сплатила в строки... І якраз штрафи за порушення військового обліку, які будуть отримувати військовозобовʼязані за те, що не оновили в строк дані, вони можуть зʼявлятися не як штраф, наприклад, за перевищення швидкості і порушення ПДР. В «Дії» ви будете отримувати лише сповіщення, якщо ви отримали штраф і не оплатили його вчасно», – пояснила Ткач.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані.

Лазуткін каже, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

Як повідомлялося, поліція матиме право затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до Територіальних центрів комплектування.