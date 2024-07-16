Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі

Починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Із завтрашнього дня, з 00:00, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі 18-60», – наголосив речник ДПСУ.

Якщо такого документа не буде, чоловіку відмовлять у перетині кордону.

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі – у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, або ж це може бути документ в електронній формі. Для цього в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

Демченко додав, що якщо у прикордонників виникатимуть сумніви відносно даних, які відображаються у документі, або сумніви щодо справжності документа, то ДПСУ перевірятиме інформацію в системі «Оберіг».

Нагадаємо, що раніше QR-код у мобільному додатку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.

До слова, військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.