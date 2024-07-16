Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня
Прикордонники перевірятимуть інформацію в системі «Оберіг»
фото: з відкритих джерел

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі

Починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка. Про це  розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Із завтрашнього дня, з 00:00, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі 18-60», – наголосив речник ДПСУ.

Якщо такого документа не буде, чоловіку відмовлять у перетині кордону.

На кордоні громадяни можуть надати документи у будь-якому форматі – у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, або ж це може бути документ в електронній формі. Для цього в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

Демченко додав, що якщо у прикордонників виникатимуть сумніви відносно даних, які відображаються у документі, або сумніви щодо справжності документа, то ДПСУ перевірятиме інформацію в системі «Оберіг». 

Нагадаємо, що раніше QR-код у мобільному додатку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.

До слова, військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також:

Теги: мобілізація кордон прикордонники Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 липня 2024 року спливає 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
Вчора, 22:08
Польща продала за кордон 14,3 млн тонн необробленої деревини
Сусіди по ЄС активно скуповують деревину у Польщі – ЗМІ
Вчора, 10:35
В Україні вже сформовано батальон «Характерники», який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі
Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли перша група бійців вирушить на фронт
11 липня, 14:44
ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на
Міноборони пояснило, як часто українцям треба проходити ВЛК
6 липня, 21:00
Щоб згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+», необхідно виконати кілька простих кроків
Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція
2 липня, 12:41
Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
28 червня, 02:55
Експерти неодноразово наголошували на необхідності прозорої системи бронювання для галузей, які є стратегічно важливими для оборони і економіки країни
Роботодавці мають проблеми з пошуком людей через міграцію та мобілізацію
25 червня, 13:51
Інцидент стався на трасі в селі Струтин біля Золочева на Львівщині
На Львівщині пасажири автобуса заблокували трасу через дії ТЦК
20 червня, 14:48
Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років
Скоїв злочин, аби уникнути мобілізації: поліцейські затримали одесита за грабіж
17 червня, 14:41

Суспільство

Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня
Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
Коли покращиться ситуація в енергосистемі: відповідь Держенергонагляду
Коли покращиться ситуація в енергосистемі: відповідь Держенергонагляду
Мовний омбудсмен заявив про безпрецедентне використання української мови
Мовний омбудсмен заявив про безпрецедентне використання української мови
Ухилення від мобілізації. За несплату штрафів від ТЦК можуть забрати житло
Ухилення від мобілізації. За несплату штрафів від ТЦК можуть забрати житло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
26K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
6198
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6098
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4882
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua